温州都市报 2026-07-13 08:31:48

记者从市水利部门获悉，7月11日8时至12日8时，全市面降雨量达114.8毫米。流域中乐清湾沿海降雨量最大，为273.1毫米，瓯江流域156.5毫米，苍南沿海101.7毫米。县级层面，乐清市以263.3毫米居首，永嘉县186.6毫米，龙湾区181.3毫米。

温州网讯 昨天上午，记者从市水利部门获悉，7月11日8时至12日8时，全市面降雨量达114.8毫米。流域中乐清湾沿海降雨量最大，为273.1毫米，瓯江流域156.5毫米，苍南沿海101.7毫米。县级层面，乐清市以263.3毫米居首，永嘉县186.6毫米，龙湾区181.3毫米。

单站累计雨量方面，永嘉县盘山后水库录得580毫米，为全市最大；乐清市大岭头499.5毫米，永嘉县上港488.5毫米。全市有1个站点超过500毫米，24个站点在400至500毫米之间。短时强降雨特征明显，全市水文测站1小时雨量超过30毫米的达350站次，最大为12日零时永嘉县黄山站76.5毫米，其次为永嘉县大坵田站75.5毫米，永嘉县岭背村站72.5毫米。

江河水情方面，楠溪江流域石柱站在12日2时20分水位超过警戒0.07米，达到编号洪水标准，楠溪江发生今年第1号编号洪水。石柱站最高水位达26.04米，超过警戒水位1.84米；乐清站最高水位3.54米，超警戒0.34米；温州站最高水位4.19米，超警戒0.09米。其余重要江河控制站水位均在警戒线以下。

水库蓄水方面，全市大中型水库平均蓄水率为76%，其中珊溪水库为80%，中型水库平均为63%，总蓄水量12.8238亿方。北溪水库在此期间超汛限运行，最高水位409.80米，超汛限1.80米，当前水位仍维持该数值；其余大中型水库均在汛限水位以下。

来 源：温州都市报

原标题： 永嘉单站累计雨量全市最大 楠溪江发生今年第1号洪水

记者 蔡挺

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