温州日报 2026-07-10 15:11:08

“作风要比台风硬，速度更比强度高。”连日来，泰顺县林业事业发展中心班子成员分赴泰顺各乡镇村居开展防汛抗台备战防御，与台风赛跑来夯实林业系统防台抗台硬支撑。

温州网讯 “作风要比台风硬，速度更比强度高。”连日来，泰顺县林业事业发展中心班子成员分赴泰顺各乡镇村居开展防汛抗台备战防御，与台风赛跑来夯实林业系统防台抗台硬支撑。泰顺林业紧盯一个桃（猕猴桃等涉林产业）、一棵树（古树名木等稀缺资源）、一只鸟（野生动物避险安置）、一片林（重要林区景区）、一群人（涉林在建工程避险安置）等“五个一”，坚定落实台风防御措施，全力确保将灾害风险降到最低、灾害损失降到最低。

用心呵护“一个桃”，富民林业防风不停步

7月10日一大早，泰顺县专业技术协会秘书长庄期海刚刚指导完泰顺碑排猕猴桃种植基地果农开展大棚固定和排水沟开挖，又马不停蹄驱车赶往罗阳镇白溪村的猕猴桃种植试验田，掀起大棚迎风面的新薄膜抓紧捆扎，对于老旧薄膜直接割除来年换新，对于另外几个背风的普通大棚，他将压膜绳捆扎得紧紧的，紧锣密鼓做着台风来临前的准备。

党员庄期海指导猕猴桃种植户加固大棚，做好防御台风准备。 泰顺县林业事业发展中心供图

与猕猴桃技术服务打了多年交道的庄期海，更是涉林产业中的党员力量，他深知自己快一步损失就一定会少一些。据介绍，泰顺猕猴桃现有种植面积1.4万亩，为浙南最大、浙江第二大生产基地，主要分布在罗阳、司前、竹里、百丈、筱村等10个乡镇，2025年产鲜果9000多吨、年销售额1.3亿元。

猕猴桃专家深入田间地头指导台风防御。 泰顺县林业事业发展中心供图

党员在行动，专家同助力。台风来临前连日高温，中科院武汉植物园专家也赶在台风到来之前风尘仆仆赶往泰顺，重点帮助指导夏季高温猕猴桃病害防治，同步开展好大棚环境导风导流处置及种质资源圃新品系试验，给果农带去“定心丸”。

全情守护“一棵树”，人文林业抗风不懈怠

“古树名木的台风防御更马虎不得，传了几百上千年的宝贝疙瘩可不能有丝毫闪失。”设置警示标志、采取加固措施，在泗溪镇北涧桥桥头，守护古廊桥和呵护古树木一体推动的防台战役全面打响，基层驻村干部在转移安置重点区域群众的同时，也格外关心村中的几棵老树，对每一棵古树名木都登记建档，建立起专人呵护的巡查制度。

泰顺县林业事业发展中心工作人员巡查古树名木，排查排除风险隐患。 泰顺县林业事业发展中心供图

台风来临前，守桥护树早已成为泰顺泗溪、筱村等地镇村干部的自觉行动和肌肉记忆。泰顺地处浙南山区，森林植被丰富，森林覆盖率高，全县共有成活古树名木8548株，古树群150个。其中散生古树名木4581株，150个古树群中有古树名木3979株，分布全县19个乡镇和两个国有林场。台风过境，当地切实压紧压实“林长制”责任，对镇村辖区内古树名木加大巡查，同步落实警示、加固、修剪等措施来保障古树平安度险。

用爱陪伴“一只鸟”，生态林业御风不脱节

“自然保护地和林场加强联系，全县的野生动物也做了排查摸底。”台风过境，最让泰顺县林业事业发展中心工作人员庄亚辉放心不下的，还是多年来用心救治呵护的那些鸟，作为生态之县的重要标识，生态林业接续坚守换来了“珍禽之家”的熠熠生辉。截至目前，泰顺累计排摸发现野生鸟类物种260余种，发挥好乌岩岭国家级自然保护区鸟类保护科研平台作用，对黄腹角雉、白鹇等国家重点保护鸟类定点定人巡查监测，黄腹角雉野外种群数量超过520只。

在泰顺县乌岩岭国家级自然保护区的2000平方米驯养场地内，针对饲养的126只黄腹角雉早已量身定制了专属“防台预案”，特别是针对圈养野生动物台风期间管理、细菌消杀、食物保鲜等问题，专门发挥好保护地管理单位、院士专家工作站和省市级专家智库作用，进一步强化防台应急预案编制落实、定点定人定时开展巡查，同步做好台风来临前风险隐患销号、台风过境后消杀准备，织紧织密野生动物平安度汛“铁栅栏”。

来 源：温州日报

原标题： 紧盯“五个一”，泰顺县林业事业中心全力迎战台风“巴威”

记者 翁卿仑 通讯员 孙倩雯 陈祥磊

本文转自：温州新闻网 66wz.com