温州日报 2026-07-11 22:50:00

7月11日是我国第22个“中国航海日”，但温州海域没有节日的宁静，台风“巴威”步步逼近。北麂山灯塔是温州海域唯一一座大型国际灯塔，坐落在北麂列岛主峰。灯塔主任杜忠良在这里守了36年，经历过数十次台风。

温州网讯 7月11日是我国第22个“中国航海日”，但温州海域没有节日的宁静，台风“巴威”步步逼近。北麂山灯塔是温州海域唯一一座大型国际灯塔，坐落在北麂列岛主峰。灯塔主任杜忠良在这里守了36年，经历过数十次台风。

随着台风“巴威”进入24小时警戒线，北麂岛上狂风呼啸，大雨倾盆。防台工作容不得半点疏漏，在前期带领志愿者完成灯塔门窗、太阳能光伏板、户外信号天线等外围设施加固的基础上，杜忠良再次对全塔设备开展拉网式复查。

11日下午，北麂岛全域市电中断。作为海上关键助航设施，灯塔一刻都不能停摆。北麂山灯塔建有“市电主供、蓄电池备供、柴油发电机兜底”的三级供电体系，市电中断后，蓄电池第一时间切入，保障灯塔正常发光。杜忠良沉着应对，当即启动柴油发电机为蓄电池补电，全程驻守机房，紧盯设备运行状态，守牢供电保障底线。

暮色中，灯塔如期点亮。光柱穿透雨幕，雷达应答信号、AIS信号、北斗定位信号持续发射。可视的光与无形的波，在台风夜的海面上交织成最笃定的坐标。

今年航海日的主题是“数智赋能，领航未来”。“海上安全保障从不会‘下班’。”在杜忠良看来，航海保障，不是看见航船才启动，更不会因无船通行就停歇。“万一出现船舶遇险、紧急避险、应急救援等突发情况，精准的海域动态数据就是生命通道的支撑。”这份全天候的值守，是对这片海域的郑重承诺，更是对所有潜在险情永不缺位的责任担当。

来 源：温州日报

原标题： 当航海日遇上强台风守灯不打烊——瑞安北麂山灯塔“守塔人”

记者 黄文毅 通讯员 林文伊

本文转自：温州新闻网 66wz.com