温州日报 2026-07-13 07:52:00

12日，省委常委、市委书记张振丰主持召开会商调度会议，部署后续防汛防台重点任务，并赴永嘉县实地指导灾后恢复工作

温州网讯 7月11日23时20分前后，9号台风“巴威”在台州玉环坎门登陆，随后于12日0时前后在温州乐清清江二次登陆。12日，省委常委、市委书记张振丰主持召开会商调度会议，部署后续防汛防台重点任务，并赴永嘉县实地指导灾后恢复工作。张振丰强调，台风过境不等于风险解除，全市上下要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，坚持“一个目标、四个宁可”，发扬连续作战精神，坚持以预警预报为令、以风险解除为标准，扎实有序做好风险防范、抢险救灾、隐患排查、应急处置、转移人员安全返回等防台“后半篇文章”，坚决守牢“三条底线”，彻底打赢防御台风“巴威”大仗硬仗。

市领导张文杰、陈应许、李宁、王彩莲等参加会商调度或现场指导。

张振丰充分肯定全市防汛防台工作的阶段性成效，并向奋战在防汛防台一线的广大党员干部表示慰问和感谢。他要求各地各部门绷紧思想之弦，守住平安防线，高度关注风情雨情、险情灾情变化，因地制宜调控防御措施，有序恢复生产生活秩序，奋力夺取防汛防台攻坚战的全面胜利。

张振丰强调，要持之以恒抓好风险防范，加强监测研判，紧盯山塘水库、山体边坡、临水临崖、危旧房屋等关键点位，隐患再排查、整治再落实、责任再到位，严防各类次生灾害发生。要科学做好转移人员返回，坚守“风险不消除、人员不返回”原则，在确保安全前提下分批分类、高效有序组织人员返回，加强情绪疏导，做好“老弱病残孕幼”等服务保障。要因地制宜调控“五停”举措，结合响应等级，按风险程度、不同行业、不同区域有序解除“五停”，及时恢复生产生活秩序。要高质高效抓好灾情处置，优先抢修受损道路、电力、通信、供水等民生保障设施，加密受灾点位巡查频次，第一时间妥善处置。要统筹兼顾守护平安稳定，同步抓好安全生产工作，妥善化解各类矛盾纠纷，用心做好受灾群众安抚救助，坚决防范重大事故发生，确保社会大局和谐稳定。

下午，张振丰来到永嘉县枫林镇江枫村、镬炉村，察看农作物受淹、旅游项目受灾情况，听取永嘉县整体受灾和除险情况汇报，指导灾后恢复工作，并看望慰问受灾群众及奋战在一线的基层干部和抢修人员。张振丰指出，当前防汛防台工作仍处于关键攻坚阶段，要加强监测预报预警，密切关注雨情、水情变化，全面排查、动态治理河堤险段、低洼区域、地质灾害点、老旧房屋等风险隐患。要妥善安置受灾群众生产生活，切实保障群众基本生活，及时抢修民生基础设施，加快排涝清淤、环境消杀，让转移人员安全有序返回家园。要落实救灾帮扶举措，精准开展复工复产指导，有力抓好灾后农业生产恢复、旅游业态重启，尽最大努力把灾害损失降到最低。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰调度防台重点工作并在永嘉指导灾后恢复

善始善终做好防台“后半篇”文章 彻底打赢防御台风“巴威”大仗硬仗

记者 郑序 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com