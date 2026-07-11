温州日报 2026-07-11 19:58:54

“出发！”为抵御今年第9号台风“巴威”，7月10日10时起，我省16808名指战员、2945辆消防车、1110艘舟艇全部进入临战状态。

温州网讯 “出发！”为抵御今年第9号台风“巴威”，7月10日10时起，我省16808名指战员、2945辆消防车、1110艘舟艇全部进入临战状态。其中，省消防救援第一批机动力量128人、35车、20艘舟艇已抵达乐清。这批增援救援力量来自省消防救援局和嘉兴、绍兴的消防救援队伍。

10日下午1时，10辆消防救援车辆从嘉兴市消防救援支队轨道交通大队院门驶出，向300多公里外的温州驶去。

“此次派出的消防员共有44名，都是从嘉兴市消防救援支队水域救援专业队抽调的精干力量，其中31名来自一线救援队。”嘉兴市消防救援支队援瓯抗台指挥部救援行动组组长朱灯文介绍，救援队将分为3个救援组投入救援作业。

据悉，此次嘉兴消防支援的车辆都是“大部头”，涵盖通信指挥车、器材运输车、宿营车、水域抢险车等多种类型。此外还有舟艇8艘、水上机器人2台，水域救生、排水清障、通信照明、个人防护等专业装备550余件，所有车辆、舟艇、器材均油料充足、性能完好。

“昨天下午2点我们接到初步指令，就立即开始行动，在召集各一线救援队人员的同时，收集整理相关救援装备和车辆，所有人员和装备在下午四点半全部整理集结完毕，时刻处于待命状态。”嘉兴市消防救援支队援瓯抗台指挥部成员张贺介绍说。

此次驰援任务，对于救援行动组救援一组组长诸葛都慧来说非常特殊，因为他是一名地地道道的温州龙湾人。早在2021年，诸葛都慧就已参加过驰援安徽的救援行动，在水域救援方面有丰富的经验。当天下午，他原本休假在家照顾生病的孩子，接到任务后第一时间回到岗位。

“这次行动我没敢告诉在龙湾的父母，我怕他们担心。”身穿战斗服，诸葛都慧自豪地说，“能以支援的方式为家乡出一份力，也是很幸运的事！”

另外，省消防救援总队训练与战勤保障支队以及绍兴市消防救援支队的驰援队伍也已在乐清集结。绍兴市消防救援支队派出7辆消防车、46名指战员携带7艘橡皮艇、1台水上机器人及300套水域救援装备，执行此次跨区域增援任务。

据悉，驰援队伍将根据总队统一调度，视台风登陆路径和灾情发展，随时驰援不同地区。

来 源：温州日报

原标题： 闻令而动，抗击“巴威”！省消防第一批增援力量集结温州

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com