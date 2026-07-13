温州广大党员干部冲锋一线 全力迎战台风“巴威”

温州日报 2026-07-13 08:40:12

险情处置、救治受灾群众、恢复水电气路、生产自救……红色身影奔走在最险处、最前沿，成为风雨中群众最安心的依靠。

温州网讯 11日23时20分前后，台风“巴威”在台州玉环登陆，最大风力13级。

12日0时前后，台风又在乐清市清江镇沿海二次登陆。

警报拉响，风雨压城，温州上下闻令而动，全力迎战。几十个小时不眠不休，基层党组织成为最坚固的堡垒，广大党员干部冲锋一线，逆风而行。

险情处置、救治受灾群众、恢复水电气路、生产自救……红色身影奔走在最险处、最前沿，成为风雨中群众最安心的依靠。

快，星夜驰援逆风疾行

永嘉的夜，是被风雨打碎的。

12日凌晨4时，大水扑向东城街道敬仁村，灌进田垄，漫过巷子，900多亩农田受淹。

忙了一宿，敬仁村党支部书记、村委会主任林锡铅红了眼眶：“昨晚大家都没睡，不止我一个人。”他在风雨中裹紧雨衣，庆幸道，“还好人是安全的。”

“人安全”，这是一连数日，党员干部入村巡查换来最令人心安的战果。但汛情也在蔓延：永嘉楠溪江水位暴涨、水流湍急，发生了今年第一场编号洪水，部分农田被吞没，多个路段积水封道。

风雨为号，灾情为令。

清晨，永嘉县北城街道一处盘山路上，山洪顺着崖壁倾泻而下，路面堆积着大量碎石。一辆载满蔬菜、肉类等物资的商务车被困在积水路段，车主肖先生焦急拨通了三星村党总支书记温文英的求助电话。

紧急协调下，朱寮村书记廖远舒、驻村干部黄张成，联合下寮村驻村干部赵江峰、朱鑫华动身驰援。他们徒手搬石、合力抬车，救援人员冒雨将车辆一点点挪出险境，让车上三人顺利脱困。

极速救援的接力棒仍在传递。凌晨3时，永嘉公安接到报警，岩头镇小港牡丹园5名群众被困，情况紧急。接报后，巡特警大队即刻出发，历时两个小时，三次往返，终于将被困群众安全救出。

暴雨如注，文成县二源镇的一张防护网也悄然织就——

全镇13支210余人的抗台先锋梯队，实行分层定岗、分片包联、分线履职，形成“党员带头、后备跟进、全员攻坚”的红色作战体系，以梯队化力量补齐基层防汛短板。

一镇之防可观全局，这场由点及面的硬仗在温州各地打响。

险，排除万难生命至上

哪里有险情，哪里就有党员干部的身影。

台风“巴威”二次登陆后，乐清市仙溪镇御营村一片狼藉。通村主干道两旁，大量毛竹被台风拦腰折断或连根拔起，粗壮的竹竿横七竖八地倒在路面上，交通一度中断。

巡查发现险情后，御营村党支部书记、村委会主任廖守弟，第一时间带着村干部和党员志愿者赶到现场。抄起柴刀、锯子，冒雨在倒伏的竹丛中劈开一条通道。

二十多公里外的清江镇，田垅村办公楼也因暴雨，陷入一场危机。

这里是避灾安置点，安置了20余名转移群众。凌晨时分，楼顶阳台排水口被枯叶杂物堵塞，积水很快漫涨，眼看就要涌入楼下安置群众的房间。

驻守在此的村“一肩挑”干部许云伟发现后，当即取来疏通工具，徒手清理烂叶淤泥，又用工具反复捅排。怕排水口再次堵塞，他就一整夜盯着，直至天亮雨势渐小，才放下心来。

这样的排险场景，在温州多地接连涌现——

为防止河水倒灌，乐清市北白象镇项城村新任90后“一肩挑”干部潘慧隆带上工具，跳入河道清理垃圾。她一次次弯腰探身，用了近一个小时，徒手清除了河道中的淤堵物。

而在乐清市湖雾镇，湖雾街社区凤凰山的泥水裹挟着砂石，直冲镇内唯一主干道湖江路，严重威胁行人与车辆安全。湖雾街社区“两委”干部奔赴现场，利用提前预置的沙袋对泥水进行紧急封堵、分流疏导，化解了险情。

瑞安市塘下镇党委则以“室外排险+室内驻点”通宵防汛模式迎战。全镇1200余名党员干部彻夜坚守一线，87支党员志愿队冲锋抢险，开展应急抢险作业90余处，当夜消除台风引发的各类风险420余条。

暖，通电通路烟火如常

“你们太好了，要是今晚困在外面，真不知道会出什么事。”在温州海经区双昆村避灾安置点里，一名群众捧着热腾腾的泡面，向村党总支副书记张青云反复道谢。因台风封路，他被困在暴雨里全身浇透，幸亏有路面巡查的交警护送，安全进了安置点。

这份暖心，同样涌上了江西货车司机邓先生的心头。路过海经区时，车辆突发故障，他孤立无援。街道党员志愿者巡查发现后，急忙将他转移到避灾安置点，递上生活物资，让身在异乡的群众也感受到浓浓温情。

台风过境，防台的“后半篇”文章在晨雾中有序铺开——

在平阳县萧江镇10kV双庆K172线，国网平阳县供电公司党员志愿者早已登杆作业，紧急开展故障抢修工作，快速消除线路故障隐患。经过两个小时的抢修，辖区内150户居民全部恢复正常用电。

抢修的身影，也穿梭在温州城区各交通主干道。

清晨5点，鹿城区园林绿化管理中心应急抢险队伍全员上线。锦绣路、市府路、江滨路、汤家桥南路……抢险车驶入空荡的街道，逐一处理倒伏树木、剪修危险断枝。油锯的轰鸣声划破清晨的寂静，截断、拖移、清 场一气呵成，守住了城市里的绿意。

而在街巷深处，各地党群服务中心正接力打响家园“修复战”。瓯海区景山街道繁荣社区党群服务中心，第一时间集结社区工作人员、网格干部、党员志愿者，奔赴街巷、老旧楼栋、低洼地带开展地毯式巡查，细致排查墙体脱落、管道堵塞、设施破损等风险，打通全部通行路段。

天亮了，台风“巴威”正向着北偏西方向，渐行渐远。

温州，也在雨霁云开的晨光里，按下“恢复键”。

来 源：温州日报

原标题： 温州广大党员干部冲锋一线，全力迎战台风“巴威”

党旗飘扬 风雨屹立

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com