受台风“巴威”影响 温州全域A级景区临时闭园

温州日报 2026-07-10 08:11:08

截至7月9日18时，我市全域A级景区已全部闭园，各类高风险旅游项目及旅行团均已叫停。

温州网讯 随着9号台风“巴威”持续逼近，温州市已全面进入防台临战状态。记者从温州市文化广电旅游局获悉，截至7月9日18时，我市全域A级景区已全部闭园，各类高风险旅游项目及旅行团均已叫停。

涉海景区率先启动应急响应。自7月8日18时起，洞头区、苍南县已暂时关闭包括仙叠岩、望海楼、半屏山、渔寮、雾城、炎亭等全部滨海景区，并对开放式沙滩岙口实施严格管控。平阳县南麂列岛景区、南麂海洋馆等海岛景区及场馆同步关闭。

紧随其后，涉水及山岳型景区全面落实闭园措施。雁荡山所有景区于7月9日18时起临时关闭；永嘉县辖区内全部旅游景区及户外运动新业态项目同时关停，楠溪江流域全面停止漂流、桨板等水上活动；文成县刘伯温故里景区、铜铃山森林公园，泰顺县廊桥文化园、氡泉景区等相继发布闭园公告。鹿城区江心屿景区、朔门古港考古遗址公园，瓯海区温州动物园，瑞安市辖区内A级景区，以及温州生态园三垟湿地景区等也均已完成闭园，三垟湿地内观光车、画舫船等运营项目同步停运。此外，苍南县矾山镇福德湾景区、矾都两馆等特色景点也已暂时关闭。

在景区有序关闭的同时，全市各地文旅部门全面铺开安全巡查与应急保障工作。特别提醒广大市民游客，台风影响期间千万不能心存侥幸。请勿前往临水临崖、峡谷溪流、露营野地等危险区域，严禁通过非游览线路进入未开发区域或开展漂流、登山、溯溪等户外运动。请及时取消或推迟本周末前往户外的行程，已预约景区门票的游客可通过原渠道办理退票。滞留游客应积极配合入住饭店、民宿的管理要求，减少不必要外出。台风过后，山塘水库、地质灾害隐患点、临崖临水道路及大树底下仍存在次生灾害风险，请务必多加留意头顶与脚下，避开积水与倒塌物，确保自身安全。

来 源：温州日报

原标题： 受台风“巴威”影响 我市全域A级景区临时闭园

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com