温度新闻客户端 2026-07-11 14:29:16

7月11日，在文成县偏远山区的珊溪镇松坑村文化礼堂内，一场别开生面的“拉面大会”热闹上演。在村干部和文化礼堂总干事的精心组织下，因台风转移至此的村民一起动手，制作了当地最地道的文成拉面。

温州网讯 7月11日，在文成县偏远山区的珊溪镇松坑村文化礼堂内，一场别开生面的“拉面大会”热闹上演。在村干部和文化礼堂总干事的精心组织下，因台风转移至此的村民一起动手，制作了当地最地道的文成拉面。

揉面、拉条、下锅……平日里略显寂静的文化礼堂，灶火正旺，香气四溢。村干部们和总干事带头挽起袖子，穿梭其间忙着调汤煮面，转移来的村民们也纷纷上手，一边拉着手中筋道的面条，一边唠着家常。大伙儿齐心协力，一根根柔韧绵长的拉面在手中翻飞，笑声与热气交织，场面温馨而热烈。

“文成拉面是我们家乡的老味道，没想到在转移的时候还能吃上这一口！”一位村民端着热气腾腾的拉面感慨道，对于刚刚经历转移的群众而言，这碗面不仅是舌尖上的乡愁，更是一剂温暖人心的“定心丸”。

松坑村文化礼堂作为基层的精神家园，在特殊时期迅速转变为服务群众的“暖心驿站”。这里不仅提供了物质上的保障，更搭建起情感交流的平台。大家围坐一桌，共享亲手制作的家乡风味，吃的是面，品的是情，安的是心。

此次拉面活动不仅拉近了干群距离，更拉出了浓浓的乡情与安心。在村干部与文化礼堂总干事的倾心组织下，文化礼堂真正成为了转移人员“留得下、待得住、过得好”的温馨港湾。乡村烟火气，最抚凡人心。在这片大山深处，家的味道正通过一根根拉面，传递到每一位群众心间。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 乡味抚人心，礼堂拉面情！松坑转移群众感受“家”的味道

通讯员 赵巧巧

本文转自：温州新闻网 66wz.com