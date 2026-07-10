温度新闻 2026-07-10 18:27:54

台风“巴威”逼近。7月10日，滨江街道第三避灾安置中心温州国际会展中心首日迎来避灾人员。在空调恒温下，有人看电影、有人打扑克、有人健身……

温州网讯 台风“巴威”逼近。7月10日，滨江街道第三避灾安置中心温州国际会展中心首日迎来避灾人员。在空调恒温下，有人看电影、有人打扑克、有人健身……

10日上午，为切实保障群众生命财产安全，提前防范台风带来的风雨灾害风险，温州会展中心联合滨江街道高效开展涉险人员转移安置工作，有序完成青山大楼建筑工地首批500余名工人的安全转移。

为妥善安置转移群众，温州会展中心第一时间开放5号展馆约7200平方作为临时安置点，当天预计安置1500一1600人。他们提前做好场地清扫、秩序规整、设施排查等准备工作，为避险工人提供安全、舒适的临时休憩环境，全力保障安置群众基本生活起居。 安置现场暖意满满，多方爱心暖流汇聚。三乐亭义工队主动进驻安置点设立服务点位，免费为滞留工人提供伏茶、热水等物资，用暖心服务驱散风雨寒意，切实缓解群众避险期间的疲惫与焦虑。同时，滨江街道卫生院派驻医护人员现场值守，提供基础健康监测、应急诊疗、医疗咨询等便民医疗服务，筑牢群众健康安全防线。

此次防台安置工作中，街道、会展中心、公益义工、医疗单位多方协同、快速响应，分工明确、联动高效，以严密的举措、暖心的服务落实防台避险各项工作，全方位守护辖区群众生命安全，凝聚起众志成城、共防台风的坚实力量。下一步，各相关单位将持续密切关注台风动态，紧盯防汛防台关键环节，常态化做好安置点服务保障工作，严阵以待筑牢防台安全屏障。

来 源：温度新闻

原标题： 温州国际会展中心避灾安置点启用

记者 蒋文广 通讯员 张婷婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com