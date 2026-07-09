温州日报 2026-07-09 09:03:07

今年9号台风“巴威”正逐渐向温州逼近。10日，风雨步步紧逼。东海中南部海域风力将进一步增强到11至14级，温台渔场增强至11至13级。

温州网讯 今年9号台风“巴威”正逐渐向温州逼近。据市气象局7月8日15时50分发布的海上台风警报，8日14时，“巴威”中心位于温州东南方向约1770公里的洋面上，中心附近最大风力17级（60米/秒，约216公里/小时），中心最低气压仅920百帕，七级风圈半径最大达500公里。作为超强台风，“巴威”强度强、风力大，破坏力极强，在近年影响浙江的台风中较为罕见。

根据最新路径预报，“巴威”正以每小时15至20公里的速度向西偏北方向移动，强度维持。较大可能于11日白天登陆或掠过台湾岛北部沿海，并于11日夜间至12日上午在福建福清至浙江温岭一带沿海登陆，预计登陆强度为强台风级或台风级（13至14级，38至45米/秒）；也可能直接从台湾岛以东洋面北上，随后正面登陆浙江沿海，强度可达14至15级（42至50米/秒）。无论哪种路径，温州都面临严峻考验。

9日夜里，台风的影响将率先在海上显现。东海南部海域风力会逐渐增大到8至11级，温台渔场风力增强至阵风9级。市气象局紧急提醒，出海船舶务必抓紧时间归港避风，海上作业和海上生产需立即做好防风准备，沿海景区及涉岛旅游应加强安全管理。

10日，风雨步步紧逼。东海中南部海域风力将进一步增强到11至14级，温台渔场增强至11至13级。温州沿海海面风力逐渐增强至阵风9级。10日下午，东南部沿海平原东北风将率先升至8至9级。而到了10日夜里，风雨全面加速——沿海海面风力快速增强至11至13级，全市内陆风力增至9至10级。与此同时，10日夜里我市将迎来大雨到暴雨。

11日，台风影响进入最猛烈时段。东海中南部部分海域风力可达15至17级，台风中心经过区域风力更在17级以上；温台渔场风力达13至15级；温州沿海海面风力继续增强至13至15级；全市内陆风力增强至10至12级。雨量方面，11日全市暴雨到大暴雨，局部地区可能出现特大暴雨。气象部门特别提醒，11日陆域大风将持续全天，公众在此期间应尽量减少外出，远离广告牌、大树、危棚等危险区域，户外工地停止高空作业。

12日，风雨逐渐收尾但不可掉以轻心。沿海海面和温台渔场仍有9至10级风力，下午起逐渐减弱至9级；全市内陆偏南风8至10级，下午减弱至6至8级。雨量方面，12日仍为大到暴雨。由于此次台风雨量大，需重点防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害。

目前“巴威”距离我市尚远，气象部门表示将密切跟踪分析研判，及时发布最新预报信息。市民请密切关注台风动态，提前做好各项防范准备。

7月8日7时，温州市水上防台分指挥部发布通知，正式启动水上防台Ⅲ级应急响应，全力防范今年9号台风“巴威”。

根据气象部门信息，截至8日5时，“巴威”中心气压达到920百帕，最大风力17级，并正以20-25公里/小时的速度向偏西方向移动。

温州海事部门通过智慧海事平台、甚高频广播、手机短信等播发台风预警提醒逾3800条，督促辖区船舶、航运企业、涉水施工单位启动防台预案，落实“应停尽停、应撤尽撤”防台要求。截至上午7时，温州辖区内48个涉水工程项目已全部停工，共计95艘施工作业船已撤离，沿海9条客运航线已停航。海事部门提醒，如遇紧急情况，请拨打全国统一水上遇险求救电话“12395”。

来 源：温州日报

原标题： “巴威”携17级狂风逼近 10日晚将迎来大暴雨，11日陆域大风会持续全天

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com