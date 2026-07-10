温州日报 2026-07-10 08:11:09

温州海事于9日18:00启动水上Ⅱ级防台应急响应，温州港全面实施交通管制，督促辖区船舶、航运企业、涉水施工单位严格落实防台预案要求。

温州网讯 9号台风“巴威”正携狂风暴雨向我国东南沿海步步逼近。温州海事于9日18:00启动水上Ⅱ级防台应急响应，温州港全面实施交通管制，督促辖区船舶、航运企业、涉水施工单位严格落实防台预案要求。

海事部门对辖区船舶开展全覆盖滚动排查，逐船核实船舶位置、拟避风水域、人员撤离计划等，并抓住台风影响辖区前的有限时间，聚焦重点水域、重点船舶、重点对象，利用海巡+空巡+电子巡航方式，开展全域风险再排查，做到不漏一处、不留死角。自水上防台预警发布以来，海事部门累计播发台风预警提醒12350条，出动人员1360人次、船艇70艘次，开展码头、航道、锚地、桥区等重点区域的防台检查501次。

截至9日18：00，温州辖区48个涉水工程项目已全部停工，共计95艘施工船舶有序撤离至安全水域避风。38条客渡运航线已全线停航，辖区所有游艇小艇、无动力船舶均已抵达避风水域。海事部门特别提醒，台风影响期间，各类船舶务必严格遵守交通管制要求，切勿冒险航行作业。如遇海上紧急情况，请立即拨打全国统一水上遇险求救电话“12395”。

来 源：温州日报

原标题： 温州海事启动水上Ⅱ级防台应急响应 温州港全面实施交通管制

记者 潘培期 通讯员 尤川川

本文转自：温州新闻网 66wz.com