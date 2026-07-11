台风前夜，7岁哥哥带5岁妹妹街头“流浪”！幸好……
温州网讯 “太谢谢你们了，不然真的不知道会发生什么！”台风即将登陆，7月10日深夜的街头，一名7岁男孩正带着5岁的妹妹走着，他们不知道该去哪里。所幸被民警及时找到。
7月10日22时许，瓯海区公安分局南白象派出所接到大巴司机豆先生紧急报警，称两名孩童在南白象独自下车后走失，急需帮助。
接警后，民警周杰迅速赶到现场。
经过与司机的沟通，民警得知，两名小朋友的父母在温州工作，放暑假了，被爷爷奶奶送上从云南开往龙港的大巴车。
上车前，孩子的爷爷奶奶跟司机嘱托过，还有一名同辆车的熟人帮忙照看。
但车上人太多，司机无法时刻关注这对兄妹，那名熟人也在温岭下车。
30分钟后，小朋友的家长匆匆赶到，见到小朋友们安然无恙，忍不住连连道谢。
在车辆途经南白象东公交站台附近临时停车时，两名小朋友突然擅自下车离开。
司机豆先生发现异常后立即在附近四处寻找，但均无所获。
想到小朋友们无家长陪同、无人看管独自在外，极有可能出现意外，司机豆先生立刻报警求助。
此时，台风“巴威”正逐渐逼近，温州市区已升级为台风红色预警信号，气象预报将迎来大暴雨，如果不及时找到两名走失的小朋友，后果不堪设想。
瓯海区公安分局南白象派出所第一时间启动紧急搜救机制，迅速集结全体值班、备勤警力开展全方位搜寻工作。
值班民警周杰结合车辆行驶轨迹、孩童下车位置及周边路况，划定重点搜寻范围，兵分多路沿道路沿线、周边步道、居民区开展地毯式排查，争分夺秒寻找走失孩童。
时间一分一秒过去，风雨气息愈发浓重，民警周杰丝毫不敢松懈，紧盯沿路每一处角落，全力搜寻两名小朋友的踪迹。
所幸，经过20分钟的紧急搜寻，派出所警力最终在路边，顺利找到满脸无助的两名小朋友。经现场检查，两个孩子身体状况良好，无受伤情况。
原来，7岁的哥哥带着5岁的妹妹乘车，两名小朋友在乘车途中得知台风即将来临心里十分不安、着急寻找父母，见车辆临时停靠便急忙下车。但下车后，小朋友们发现周围环境陌生，手足无措的哥哥只能带着年幼的妹妹在街上四处游走。
在对两个小朋友进行简单安抚后，民警迅速联系了两个小朋友的家长。“太谢谢你们了，不然真的不知道会发生什么！”30分钟后，小朋友的家长匆匆赶到，见到小朋友们安然无恙，忍不住连连道谢。民警现场耐心叮嘱家长日常看护孩子的注意事项，提醒务必履行好未成年人监护责任，切勿让低龄儿童独自外出走远。
警方紧急提醒：台风降至，极端恶劣天气之下，广大家长务必加强对孩子的看护和安全教育，切勿让低龄儿童独自外出。要确保孩子牢记家长姓名、联系电话和家庭住址，或制作带有联系方式的卡片让孩子随身携带。平时要教育孩子遇到困难或迷路时，第一时间寻找警察或向可靠的大人求助。
来 源：温州晚报
记者 叶雄伟 通讯员 王佳佳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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