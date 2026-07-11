温州晚报 2026-07-11 19:55:57

台风即将登陆，7月10日深夜的街头，一名7岁男孩正带着5岁的妹妹走着，他们不知道该去哪里。所幸被民警及时找到。

温州网讯 “太谢谢你们了，不然真的不知道会发生什么！”台风即将登陆，7月10日深夜的街头，一名7岁男孩正带着5岁的妹妹走着，他们不知道该去哪里。所幸被民警及时找到。

7月10日22时许，瓯海区公安分局南白象派出所接到大巴司机豆先生紧急报警，称两名孩童在南白象独自下车后走失，急需帮助。

接警后，民警周杰迅速赶到现场。

经过与司机的沟通，民警得知，两名小朋友的父母在温州工作，放暑假了，被爷爷奶奶送上从云南开往龙港的大巴车。

上车前，孩子的爷爷奶奶跟司机嘱托过，还有一名同辆车的熟人帮忙照看。

但车上人太多，司机无法时刻关注这对兄妹，那名熟人也在温岭下车。

30分钟后，小朋友的家长匆匆赶到，见到小朋友们安然无恙，忍不住连连道谢。

在车辆途经南白象东公交站台附近临时停车时，两名小朋友突然擅自下车离开。

司机豆先生发现异常后立即在附近四处寻找，但均无所获。

想到小朋友们无家长陪同、无人看管独自在外，极有可能出现意外，司机豆先生立刻报警求助。

此时，台风“巴威”正逐渐逼近，温州市区已升级为台风红色预警信号，气象预报将迎来大暴雨，如果不及时找到两名走失的小朋友，后果不堪设想。

瓯海区公安分局南白象派出所第一时间启动紧急搜救机制，迅速集结全体值班、备勤警力开展全方位搜寻工作。

值班民警周杰结合车辆行驶轨迹、孩童下车位置及周边路况，划定重点搜寻范围，兵分多路沿道路沿线、周边步道、居民区开展地毯式排查，争分夺秒寻找走失孩童。

时间一分一秒过去，风雨气息愈发浓重，民警周杰丝毫不敢松懈，紧盯沿路每一处角落，全力搜寻两名小朋友的踪迹。

所幸，经过20分钟的紧急搜寻，派出所警力最终在路边，顺利找到满脸无助的两名小朋友。经现场检查，两个孩子身体状况良好，无受伤情况。

原来，7岁的哥哥带着5岁的妹妹乘车，两名小朋友在乘车途中得知台风即将来临心里十分不安、着急寻找父母，见车辆临时停靠便急忙下车。但下车后，小朋友们发现周围环境陌生，手足无措的哥哥只能带着年幼的妹妹在街上四处游走。

在对两个小朋友进行简单安抚后，民警迅速联系了两个小朋友的家长。“太谢谢你们了，不然真的不知道会发生什么！”30分钟后，小朋友的家长匆匆赶到，见到小朋友们安然无恙，忍不住连连道谢。民警现场耐心叮嘱家长日常看护孩子的注意事项，提醒务必履行好未成年人监护责任，切勿让低龄儿童独自外出走远。

警方紧急提醒：台风降至，极端恶劣天气之下，广大家长务必加强对孩子的看护和安全教育，切勿让低龄儿童独自外出。要确保孩子牢记家长姓名、联系电话和家庭住址，或制作带有联系方式的卡片让孩子随身携带。平时要教育孩子遇到困难或迷路时，第一时间寻找警察或向可靠的大人求助。

来 源：温州晚报

原标题： 台风前夜，7岁哥哥带5岁妹妹街头“流浪”！幸好……

记者 叶雄伟 通讯员 王佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com