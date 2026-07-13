温州晚报 2026-07-13 08:31:47

受台风“巴威”狂风暴雨影响，楠溪江水位快速暴涨。昨天凌晨，永嘉县岩头镇小港村江边农庄突发洪水围困，湍急水流封堵出路，群众被困屋内，一场深夜水上紧急救援随即展开。

温州网讯 受台风“巴威”狂风暴雨影响，楠溪江水位快速暴涨。昨天凌晨，永嘉县岩头镇小港村江边农庄突发洪水围困，湍急水流封堵出路，群众被困屋内，一场深夜水上紧急救援随即展开。

7月12日凌晨3时18分，永嘉县公安局岩头派出所接到群众报警，小港村牡丹园农庄被洪水围困，一栋两层江边民房内有5名群众被困，屋内水位不断上升，处境十分危险。

台风防汛关键阶段，永嘉公安实行警力前置驻守。永嘉县公安局巡特警大队副大队长朱恩仁带领16名警力驻守岩头镇备勤，专职处置台风突发险情。接到联动救援指令后，朱恩仁立即带队奔赴现场。

据参与救援的民警介绍，牡丹园是楠溪江边独立农庄，周边柳树丛生、棚屋铁丝网密布，水下障碍繁多、地形错综复杂。当晚积水最深达到一人多高，徒步无法涉水靠近，大型冲锋舟极易被树枝杂物缠绕损毁，无法进入狭窄水域，常规救援完全受阻。

危急关头，警方紧急联动永嘉攀登登山协会调派皮划艇支援。十余分钟后救援装备到位，朱恩仁结合湍急水流、夜间低能见度、复杂障碍环境，快速制订分批转运、往返接力的救援方案。

由特警队员、登山协会救援人员、属地村干部组成的四人小队，驾艇逆风挺进涝区。雨夜风雨大作、水流湍急，视线严重受阻，队员轮流划桨、谨慎避障，历经20分钟艰难前行，成功抵达被困民房。

现场被困人员共计五人，含一名七八岁孩童。为最大限度保障群众安全、提升转运效率，朱恩仁与村干部选择留守危房安抚被困人员，腾出船体空间优先转移群众，首轮成功救出3人并安全送抵岸边。

第二轮救援中，屋内一名七旬老人因多次经历台风而心存侥幸，坚决不愿撤离。救援人员在风雨中耐心劝导十余分钟，同时联系老人亲属到场共同劝说，最终打消老人顾虑。

历经三趟破浪往返，凌晨5时15分，最后一名被困老人成功脱险。近两小时的雨夜鏖战，五名被困群众全部平安获救，随后由岩头镇政府统一接送至安置点妥善安置。

来 源：温州晚报

原标题： 逆风奋战两小时 永嘉公安接力营救五名被困群众

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com