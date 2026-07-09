温州都市报 2026-07-09 09:24:09

温州网讯 昨天上午11时，市水利局启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应。当天上午9时30分许，市区勤奋水闸开启闸门，开始预排预泄。

预排作业按照严格的规程操作。开闸前，工作人员需对上游约1.5至2公里范围的河道进行巡查，确认无船只、钓鱼人员和游玩人员后，方可准备开闸。开闸预警提前半小时启动，水闸上方及工作人员随身携带的喇叭在4处同时播报警告。开闸时采取渐进式操作——先开启一孔闸门，约半小时后再开启第二孔，以控制水流流速，避免对下游造成冲击。若河道水位较高、水流本身较缓，则可两孔同时开启。

据温州市温瑞平水系管理中心城区管理处处长林海波介绍，此次开闸预排主要是为了腾出河道库容，迎接台风“巴威”可能带来的强降雨。

当天，市区除勤奋水闸外，状元水闸也在同步进行预排作业，瑞安方向亦有水坝开闸预泄。

昨天下午2时，苍南县水利局桥墩水库管理所根据苍南县水利局调度令开闸泄洪，下泄流量每秒150立方米，通过持续泄洪使水库水位明显下降，为“巴威”强降雨预留出充足库容，确保水库安全度汛。

来 源：温州都市报

原标题： 为应对“巴威”可能带来的强降雨 全市多处水闸、水库开闸预排腾库容

记者 蔡挺

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