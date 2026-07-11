温度新闻 2026-07-11 20:08:02

台风“巴威”携风雨逼近温州，全市防汛防台进入关键攻坚阶段。7月10日，国网温州供电公司接到紧急求助：35千伏卧旗排涝泵站一路电源发生故障，设备仅依靠单电源运行，存在重大风险隐患。

温州网讯 台风“巴威”携风雨逼近温州，全市防汛防台进入关键攻坚阶段。7月10日，国网温州供电公司接到紧急求助：35千伏卧旗排涝泵站一路电源发生故障，设备仅依靠单电源运行，存在重大风险隐患。

工作人员在检查电力设备。图片由受访者提供。

“泵站双电源复电是防汛核心要务，务必赶在台风登陆前完工!”现场人员锚定目标闭环推进，故障排查、绝缘试验、送电调试各环节无缝衔接、同步推进。成功助力泵站双电源恢复正常运行，在台风过境前圆满完成应急抢修任务。

卧旗排涝泵站是温瑞平原西片排涝工程核心枢纽，承担鹿城滨江西片、瓯海三溪片区防洪排涝、水生态保障等关键职能，一旦断电将直接威胁片区群众生命财产安全。险情就是命令，国网温州供电公司连夜抽调业务骨干赶赴现场，同步统筹各方资源，全力守护区域防汛供电生命线。

为抢抓台风登陆前宝贵抢修窗口期，国网温州供电公司迅速统筹协作，客户服务中心联合变电检修中心、变电运维中心、调度控制中心连夜开展工作。全体作业人员克服夜间施工、时间紧迫等多重困难，严格遵循电力安全技术标准规范连续作战，高效完成线路试验工作，为恢复供电扫清障碍。

来 源：温度新闻

原标题： 排涝泵站电源告急！温州电力连夜抢修保防汛“生命线”

通讯员 伊可可 张茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com