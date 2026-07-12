温州日报 2026-07-12 09:36:00

受台风影响，温州电网10千伏中压主线路累计停电和配电公变累计停电，主要集中在乐清、苍南、瑞安等地。平阳昆阳镇上林垟村、水亭村、湖屿村、石塘村等稻田受淹。瑞安南滨街道水稻倒伏物受灾约1000亩。

温州网讯 今年第9号台风“巴威”给我市带来大风雨。

截至12日0时，我市面雨量80.4毫米。县级面雨量前三为乐清174.9毫米、龙湾136毫米、永嘉129.5毫米。雨量最大站点前三为永嘉云岭中堡363.5毫米、永嘉云岭南山338.7毫米、乐清仙溪龙湖338.1毫米。我市沿海海面出现10至15级大风，最大风力出现在洞头东屏南炮台，风速每秒46.7米。洞头、瑞安、永嘉、乐清发布暴雨灾害预警红色，预计到12日20时，除洞头、龙港外，我市其他各县（市、区）发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。12日，鹿城、瓯海、洞头、永嘉、平阳、苍南、泰顺、乐清、瑞安等地部分地区地质灾害气象风险很高（红色预警）。12日上午，大楠溪石柱站将发生黄色预警级别的洪水。截至昨日23时，除温州潮位站外，我市其余重要江河控制站水位均在警戒水位以下，各大中型水库均在汛限水位以下，平原河网水位均未超汛限水位。

受台风影响，温州电网10千伏中压主线路累计停电和配电公变累计停电，主要集中在乐清、苍南、瑞安等地。平阳昆阳镇上林垟村、水亭村、湖屿村、石塘村等稻田受淹。瑞安南滨街道水稻倒伏物受灾约1000亩。

来 源：温州日报

原标题： 台风“巴威”影响我市 造成部分地区停电农田受淹

记者 张睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com