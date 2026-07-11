泰顺乌岩岭：珍稀动植物一起避险

温州日报 2026-07-11 20:43:27

台风“巴威”步步逼近，暴雨预警连升两级。在泰顺县西北部的浙江乌岩岭国家级自然保护区内的黄腹角雉安顿得如何？

温州网讯 台风“巴威”步步逼近，暴雨预警连升两级。在泰顺县西北部的浙江乌岩岭国家级自然保护区内的黄腹角雉安顿得如何？因为林区已封路，昨天，记者在保护区内的监控室里看到，已转移到安全地方的黄腹角雉自得其乐。

“最怕短时间的强降雨。”乌岩岭管理中心科研宣教处工作人员赖小连告诉记者。乌岩岭以山地为主，短时强降水极易引发山洪，而黄腹角雉饲养基地背靠山坡，滑坡风险不容小觑。7月9日，保护区紧急启动防台预案，景区同步关闭。

作为我国濒临东海最近的森林生态与野生动物类型国家级自然保护区，乌岩岭总面积18861.5公顷，保存有大面积典型常绿阔叶林，素有“天然生物基因库”“绿色生态博物馆”之誉。这里栖息着451种脊椎动物、2736种昆虫和2954种高等植物，其中国家一级保护动植物就有黄腹角雉、中华穿山甲、南方红豆杉等18种。尤为珍贵的是，全球仅存的5000余只黄腹角雉中，有500余只分布在乌岩岭境内，因此泰顺被授予“中国黄腹角雉之乡”称号。

“双坑口的15只黄腹角雉已经转移到了相对安全的砖结构房子里。”赖小连介绍，最让人揪心的是部分亚成鸟，它们此前被饲养在木质结构的笼子里，一旦遭遇强风暴雨或泥石流，后果不堪设想。与此同时，上芳香保护点的黄腹角雉饲养基地也开展了隐患排除——清理枯枝、疏通排水沟等，确保安全。

乌岩岭管理中心党委委员、副主任蓝锋生告诉记者，除了黄腹角雉，还有培育的珍稀植物，都转移至安全地方后，保护区内十几个保护点的护林员也已经全部转移至安全地点，目前，管理中心严格落实各项值班要求，实行24小时值班制度。

这场台风防御战中，乌岩岭的“家底”被精心守护着——从黄腹角雉到珍稀植物，从人工繁育基地到原始次生林，每一份生物多样性财富都不容有失。风雨将至，大山深处，人与珍稀生灵共同守望平安。

来 源：温州日报

原标题： 乌岩岭：珍稀动植物一起避险

记者 徐龙飞 潘圆 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com