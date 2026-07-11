龙港新闻客户端 2026-07-11 09:10:00

随着9号台风“巴威”步步紧逼，其带来的强风暴雨将对在建工地施工安全与人员居住环境构成严峻威胁。为坚决筑牢防汛防台安全屏障，全力守护务工人员生命安全，龙港市自然资源与规划建设局迅速行动、提前备战，全面开展工地人员转移安置、应急物资保障、避灾点位运维等工作，筑牢建筑工地防汛防台安全防线。

随着9号台风“巴威”步步紧逼，其带来的强风暴雨将对在建工地施工安全与人员居住环境构成严峻威胁。为坚决筑牢防汛防台安全屏障，全力守护务工人员生命安全，龙港市自然资源与规划建设局迅速行动、提前备战，全面开展工地人员转移安置、应急物资保障、避灾点位运维等工作，筑牢建筑工地防汛防台安全防线。

7月10日晚9时，记者走进龙港市体育馆临时避灾安置点内，现场秩序井然。前来避灾的人员或围坐切磋棋艺、打牌休闲，或嗑着瓜子畅谈家常，或闭目平躺安心休憩。大家自觉遵守安置点管理规定，彼此尊重、互不干扰，整体氛围安稳舒心、温情满满。

“我们是从安徽来的，在龙港打拼二十多年了。”避灾人员潘礼兵感慨道：“这次台风来袭，龙港政府对外地打工人和老百姓的安排特别周到，吃的、喝的、住的都备齐了，这份关心让我们特别暖心。”另一位避灾人员宋战才也连声道谢：“政府对我们很上心，真心感谢这份关怀。”

据了解，为最大化保障转移人员安置条件，龙港市自然资源与规划建设局紧急启用体育馆，开放政协之家、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆四大宽敞场馆，专项接纳全市在建工地务工人员集中安置避险。本次安置工作覆盖全市26个在建工地，累计就近妥善安置近1500名务工人员。

“此次台风来势汹汹，我们从7月8日起就提前通知施工企业做好全面准备。”龙港市自然资源与规划建设局交通市政科副科长郑国森介绍：“由资规部门牵头负责人员转移，提前对接体育馆，就是要为工地施工人员搭建安全稳定的避灾港湾。”

诚德地块项目负责人王侃表示：“我们此次共转移82名工人，其余人员已妥善安排入住宾馆或返回家中。目前，面包、矿泉水、泡面等物资已全部到位，考虑到现场烧水不便，我们计划次日起供应快餐，全力保障工人生活需求，让大家安心避险。”

为精细化做好安置保障，安置点实行规范化管理，落实工作人员轮班值守、安保人员定点巡防，全力维护现场秩序、排查安全隐患。同时贴心优化作息环境，每晚9点30分统一关闭场馆大灯、保留柔和小灯照明，最大程度满足群众休息需求，让避险人员住得安心、休整舒心。各施工单位也提前备足矿泉水、面包、泡面等应急生活物资，全方位保障转移人员基本生活所需。

来 源：龙港新闻客户端

原标题： 温情守护！龙港近1500名工地人员安全转移

记者 吴诗诗 王炫 通讯员 宋赛骞

本文转自：温州新闻网 66wz.com