温州晚报 2026-07-11 19:58:54

台风“巴威”逼近，7月10日，国网文成县供电公司的抢修车劈开雨幕，一路颠簸驶向黄坦卫生院避灾安置中心。车上几个人神情专注，他们知道，那里有200多位老人正在等着风雨过去。

温州网讯 台风“巴威”逼近，7月10日，国网文成县供电公司的抢修车劈开雨幕，一路颠簸驶向黄坦卫生院避灾安置中心。车上几个人神情专注，他们知道，那里有200多位老人正在等着风雨过去。

黄坦卫生院避灾安置中心里安置的大多是高龄老人，不少人行动不便，病床边静静运转的呼吸机，就是他们风雨中最不能断掉的“那口气”。供电员工一头扎进配电房，在手电筒的光束下，把内部线路、开关设备、漏电保护装置逐一摸查了一遍，又沿着安置区一路走到底，专门盯着那些连着医疗设备的供电线路，一处接一处排查。有人在笔记本上密密麻麻地记着，有人反复蹲下、起身，确认每一处接头都稳稳当当。

安置点的工作人员看见他们来了，紧锁的眉头一下子松开了，三步并作两步迎上来，语气里还带着没散去的焦虑：“可把你们盼来了！这里呼吸机多，一旦停电，我们心里真是七上八下的，你们查过了，我们才踏实啊。”供电员工一边安抚，一边把刚查过的地方又过了一遍，用行动让对方彻底安心。

正忙活着，又有两辆转运车缓缓停在了安置点门口。供电员工闻声抬头，放下手里的工具就迎了出去。有人伸手搀住老人慢慢往下走，有人弯腰接过行李、拎起包裹，一边在前面引路一边回头叮嘱脚下。把老人安全送到床位后，他们又顺手帮着志愿者铺床叠被、摆放应急物资、收拾生活用品，一时忙得顾不上擦汗。

人声嘈杂中，一位白发老奶奶轻轻拉住了供电员工的手。她慢慢地说：“我家里人都离得远，电话里一直放不下心，催着我来安置点。家里窗户没来得及加固，坐在屋里心都是悬着的。到这儿一看，啥都有，服务又好，吃得舒心、住得踏实，我不怕了。真的谢谢你们，也谢谢这些志愿者。”

风雨还在外面敲着窗，安置点里却是一片安稳。供电员工守在这里，不光守住了每一台呼吸机、每一盏灯，更用一次次弯腰搀扶、一句句温声叮嘱、一件件顺手做下的小事，为这群老人撑起了一座安全又温暖的“避风港”。

来 源：温州晚报

原标题： 守住呼吸机，守住安心！文成电力台风天守护高龄老人安置点

记者 张嫣彬 国网温州供电公司

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