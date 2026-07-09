永嘉避灾安置场所名单公布
永嘉发布 2026-07-09 16:31:00
温州网讯 为扎实做好台风“巴威”防御工作、保障群众生命安全，现公布永嘉县、乡镇（街道）两级避灾安置场所名单，其中县级避灾安置场所2个，乡镇（街道）级避灾安置场所565个，临时避灾安置场所51个。请广大群众密切关注台风动态，遇紧急情况可就近前往避险，自觉配合场所管理，做好自身安全防护。
永嘉县各乡镇街道避灾安置场所总册
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原标题： 永嘉避灾安置场所名单公布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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