温州晚报 2026-07-10 19:51:56

7月10日11时29分，乐清市消防救援大队分指挥中心接到群众紧急报警：城东街道某小区内，两名务工人员被困七楼外侧作业吊篮，身体悬空、无任何依托，随时存在高空坠落风险，情况十分危急。接警后，城东消防救援站立即调派救援力量赶赴现场开展处置。

温州网讯 7月10日11时29分，乐清市消防救援大队分指挥中心接到群众紧急报警：城东街道某小区内，两名务工人员被困七楼外侧作业吊篮，身体悬空、无任何依托，随时存在高空坠落风险，情况十分危急。接警后，城东消防救援站立即调派救援力量赶赴现场开展处置。

据现场了解，为防范台风“巴威”带来的安全隐患，两名约40岁的务工人员专程对小区楼栋烟道进行拆除作业。作业过程中，吊篮与吊升设备挂钩意外勾连卡死，无法正常分离、升降，导致二人被困七楼高空，进退两难，无法自行脱困。

救援人员抵达现场勘查后，第一时间研判现场环境。该小区楼栋间距狭小，地面可作业空间严重不足，且楼栋上方横跨多条电线，障碍物密集，登高车无法展开作业、抵达被困点位，常规救援方案无法实施。危急关头，现场指挥员果断调整救援策略，决定采用高空绳索救援方案开展施救。

确定方案后，救援人员迅速在楼顶选定两处稳固安全锚点，快速搭建专业绳索保护系统。为保障被困人员安全，消防员先精准抛投安全绳，为两名工人做好初步防护。随后，一名经验丰富的消防员穿戴好全套防护装备，沿绳索匀速索降至悬空吊篮处，逐一为两名工人检查、加固安全吊带与防护装备，确认所有防护措施到位、无安全隐患。

一切准备就绪后，楼顶救援人员操控绳索系统平稳发力，匀速拉升被困人员。12时30分，两名被困务工人员先后被安全转移至楼顶，全程救援高效有序，二人身体状态良好、无人员受伤。

消防部门温馨提醒：台风来临前夕，大风、阵风天气频发，高空作业风险急剧攀升。广大施工单位及作业人员需严格规避大风、雷雨等恶劣天气施工，作业前务必全面检查设备设施、牢固穿戴安全防护装备。若遭遇设备故障、高空被困等突发险情，切勿慌张自救、盲目冒险操作，应第一时间拨打119报警求助，等待专业人员救援，最大限度保障自身生命安全。

来 源：温州晚报

原标题： 台风“巴威”来袭 乐清消防高空索降成功营救两名被困务工人员

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com