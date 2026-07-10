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防御台风“巴威” 洞头15辆大巴护送千余名大学生出岛

洞头融媒 2026-07-10 15:07:40
防御台风“巴威”，洞头15辆大巴护送千余名大学生出岛，量身定制班线，确保平安回家。

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原标题： 防御台风“巴威” 洞头15辆大巴护送千余名大学生出岛

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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