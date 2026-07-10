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温州鹿城：藤桥种粮大户抢收夏粮

学习强国温州学习平台 2026-07-10 10:13:59
台风“巴威”步步紧逼，温州市鹿城区藤桥种粮大户叶银和与“巴威”赛跑，收割机开足马力抢收早稻。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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