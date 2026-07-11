温州日报 2026-07-11 21:51:46

如今，台风“巴威”来势汹汹，他站在熟悉的村庄里，却看到了抗台工作中的四个“变”与一个“不变”。

温州网讯 李丕岳，67岁，苍南县马站镇棋盘村村民。

二十年前，他曾担任棋盘村党支部书记，亲历了抗击“桑美”台风那刻骨铭心的时刻。

如今，台风“巴威”来势汹汹，他站在熟悉的村庄里，却看到了抗台工作中的四个“变”与一个“不变”。

7月10日下午2时，温州台风网显示，“巴威”移动路径仍指向包括苍南在内的温州南部地区。而此时，棋盘村艳阳高照。记者走进村委会办公楼，村党支部副书记朱忠容正和另一名工作人员全神贯注地核对村里人员去向，忙着落实防台转移底数，无暇旁顾。根据省市县部署，棋盘村需对应转移人口逐人摸排，并按规定启动转移程序。

作为党员的李丕岳，也应村“两委”通知守候在村委会，随时准备搭把手。看着眼前令行禁止的场景，他感慨道：“跟二十年前相比，现在苍南的防灾机制更完善了——决策部署早，响应速度快，我们有了更多时间与台风赛跑。”

次日清晨，天气骤变。行道树在风中剧烈摇摆，阵雨斜落。8时，棋盘村党支部书记朱晓带领村干部巡逻队穿行在村巷间。村委会副主任陈崇挺手握黑色大喇叭，喊话声回荡在村庄上空。他告诉记者，根据天气实况，村里启动扩面转移，但凡看到老房子大门还开着，就上门动员，劝说村民统一乘车转移。巡逻一圈下来，陈崇挺脱下深黑色雨衣，里面的白T恤早已被汗水浸透，手臂上挂着细密汗珠。曾在村干部岗位上历练多年的李丕岳，对他们的付出深有感触：“现在村级组织建设抓得更实，村干部责任意识更强，战斗力也更足了。”

应村干部建议，李丕岳前往棋盘村村民转移安置点——位于马站镇城区的中国核工业第五建设有限公司三澳核电项目部职工宿舍，与已转移安置的村民聊聊心声。路上，他向记者说起两天前的一幕：当时他正在马站镇一处工地开展砌墙工作，一名工人忽然对他说，接下来哪一天不能施工、哪一天可以恢复。李丕岳初听还有些惊讶，原来这名工人正通过手机随时查看台风“巴威”动态，自行判断未来天气走势。“你看，现在人人都能查到台风信息，通过微信也能及时收到防台通知，再不像以前那样临阵仓促应对。科技进步了，防台也更有底气了。”

到达安置点后，村民们一见李丕岳便热情打招呼。串门间，不少人聊起“巴威”，自然联想到二十年前的“桑美”。村民林春莲说：“‘桑美’来的时候，我和老公刚跑出门，房子就轰地塌了，幸亏跑得快，不然就埋在里面了。”李丕岳接过话茬说：“是啊，那回村里有的房子整排倒掉。”他记得清清楚楚，全村共有80间房屋倒塌。最让人揪心的是，村民陈辉宗一家三口被埋在废墟下，是他和党员干部徒手扒开废墟，把生者救了出来。“我们村被‘桑美’打得太严重，所以这次‘巴威’一来，心里就紧张，还是早点撤出来安心。”林春莲笑着摇了摇头。李丕岳深有感触地说：“‘桑美’给苍南人抗台以心态上的洗礼，让大家的防灾意识大大提升。否则，这次整村大规模转移，不可能在这么短时间里完成。”

李丕岳说，从“桑美”到“巴威”，抗台工作变了的是机制、队伍、技术和意识，唯一不变的是干部冲锋、守望相助的精神代代相传。

来 源：温州日报

原标题： “桑美”记忆刻骨铭心！老村支书看防御“巴威”的变与不变

记者 林乃鹏 李京霖 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com