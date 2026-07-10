温州机场 2026-07-10 19:24:58

受今年第9号台风“巴威”影响，为确保旅客出行安全，温州机场计划取消7月11日全部进出港航班，共计278架次。

有出行计划的旅客无需前往机场，建议第一时间办理客票退改业务。如需查询航班详情、处理退票、改签等事宜，可直接联系对应航空公司客服热线咨询办理，各航司24小时服务电话汇总如下：

也可登录各大航空公司官方网站、微信公众号，线上自助查询航班动态、办理退改签手续。

温馨提示：

台风天气风雨影响持续，建议大家合理调整出行安排，尽量错峰规划行程。如需出行，优先选择公共交通；自驾出行请减速慢行，预留充足通行时间。

已购买航班延误险、取消险的旅客，可留存航班取消凭证，按保险条款申请理赔，切实保障自身权益。

办理客票退改业务优先拨打航司热线或线上自助操作，减少线下等候。若您已经抵达机场，请多留意航站楼广播与航班显示屏，保持手机畅通，有任何需求可随时咨询现场工作人员。

恶劣天气航班调整实属不可抗力，还请各位旅客多多谅解。期待理性沟通、文明交流，携手共建和谐出行环境。

来 源：温州机场

原标题： 受台风“巴威”影响，温州机场7月11日进出港航班全部取消

本文转自：温州新闻网 66wz.com