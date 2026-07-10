台风期间，洞头应急救援电话、避灾安置点公布
洞头发布 2026-07-10 10:58:10
台风来袭如何应对？关键时刻打哪些应急救援电话？身边的避灾安置点都在哪？以下信息请务必关注！
台风来袭如何应对？关键时刻打哪些应急救援电话？身边的避灾安置点都在哪？以下信息请务必关注！
应急救援求助电话
总应急救援电话：110/627110（机关网）
医疗救护电话：120 消防救援电话：119
海上求救电话：12395
电梯应急救援求助电话：96333
电信应急救援求助电话：10000
移动应急救援求助电话：10086
联通网络通信通讯救援电话：21010006
国网洞头供电公司抢修电话：51100012；555111
洞头区应急管理局救援求助电话：63470188
武警中队救援求助电话：63439213
洞头区住建局应急救援求助电话：63383918
洞头区综合行政执法救援求助电话：63387733
洞头区交通应急救援求助电话：63386277
北岙街道应急救援求助电话：63488246
大门镇应急救援求助电话：63458205
东屏街道应急救援求助电话：63483373
元觉街道应急救援求助电话：63468201
霓屿街道应急救援求助电话：63422117
鹿西乡应急救援求助电话：63415210
溢香应急救援队：4001822400
猎豹应急救援服务中心：63459958
避灾安置场所名单
来 源：洞头发布
原标题： 台风期间，洞头应急救援电话、避灾安置点公布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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