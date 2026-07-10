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台风期间，洞头应急救援电话、避灾安置点公布

洞头发布 2026-07-10 10:58:10
台风来袭如何应对？关键时刻打哪些应急救援电话？身边的避灾安置点都在哪？以下信息请务必关注！

台风来袭如何应对？关键时刻打哪些应急救援电话？身边的避灾安置点都在哪？以下信息请务必关注！

应急救援求助电话

总应急救援电话：110/627110（机关网）

医疗救护电话：120    消防救援电话：119

海上求救电话：12395

电梯应急救援求助电话：96333

电信应急救援求助电话：10000

移动应急救援求助电话：10086

联通网络通信通讯救援电话：21010006

国网洞头供电公司抢修电话：51100012；555111

洞头区应急管理局救援求助电话：63470188

武警中队救援求助电话：63439213

洞头区住建局应急救援求助电话：63383918

洞头区综合行政执法救援求助电话：63387733

洞头区交通应急救援求助电话：63386277

北岙街道应急救援求助电话：63488246

大门镇应急救援求助电话：63458205

东屏街道应急救援求助电话：63483373

元觉街道应急救援求助电话：63468201

霓屿街道应急救援求助电话：63422117

鹿西乡应急救援求助电话：63415210

溢香应急救援队：4001822400

猎豹应急救援服务中心：63459958

避灾安置场所名单

来　源：洞头发布

原标题： 台风期间，洞头应急救援电话、避灾安置点公布

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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