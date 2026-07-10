温州日报 2026-07-10 08:11:07

这是今年温州防台“第一仗”，全市将其作为当前压倒一切的头等大事来抓。

温州网讯 9号台风“巴威”步步紧逼。

昨天上午，温州启动防台风Ⅳ级应急响应。同一时间，市委常委会会议对防台工作进行再部署、再落实、再推进。

这是今年温州防台“第一仗”，全市将其作为当前压倒一切的头等大事来抓。

7月7日，全省防台部署会强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，以战斗姿态迎接大战大考，坚决打赢防汛防台大仗硬仗主动仗。

连日来，市委市政府密集调度部署台风“巴威”防御工作，要求全市上下坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松懈心态，以最坚决态度、最有力措施、最扎实作风落实防御台风各项措施。8日，市委组织部下发通知，动员全市广大基层党组织和党员闻令而动、严阵以待。

从中央到省委，从市委到基层，层层传递出鲜明的攻坚号令：思想上极端重视，措施上顶格防御，社会上全面动员。

台风“巴威”来势汹汹，此次防汛防台局面空前严峻复杂。与往年台风靠近沿海时自然减弱不同，“巴威”生成后快速增强为超强台风，环流庞大、移速较快、水汽充沛，进入东海后路径更是多变难测。

基于预测研判，市委市政府划定防御底线：这一仗，必须立足超强台风正面登陆的最不利局面。

态度之坚决，出于温州多年防台的清醒认识——台风变数大，“宁可十防九空，不可失防万一”是历次实战磨砺出的铁则。

二十年前的超强台风“桑美”就是例证：三天，它从强热带风暴一路增强为超强台风，风圈快速紧缩，以致登陆当天下午仍晴朗炎热。看似平静的“假象”背后，国内气象体系首次启动一级气象应急响应。

去年第4号台风“丹娜丝”则是另一种不可预测性：强度不大却路径反常，在洞头沿海登陆两小时后，又在瑞安沿海再次登陆，给防御工作带来不小困难。

而眼下，防台的考验还在加剧。关键部位和重点区域的风险管控任务艰巨。

底线思维、极限思维，关键靠“人”来落实。市委市政府要求的“全面发动全员发力”，正是要把责任压实到每一个环节、每一个岗位。

这场与台风赛跑的全民防御已全面打响——

瓯海升级下穿隧道防御机制；洞头494艘在册渔船全部归港；瑞安通宵作业提前空仓等粮；平阳完成南麂岛民和旅客疏散工作；泰顺民间救援队开展急流救援训练；龙港加快抢收早稻与设施农业防护工作……从政府部门到民间组织，全市上下早已进入战斗状态，以万全之策应对万一可能。

台风不过，工作不停，人员不撤。风雨前的每一刻坚守，都在为这座城筑牢“人民至上、生命至上”的铜墙铁壁。

众志成城，温州坚决打赢这场硬仗！

记者手记

人人弦不松 步步往前赶

防汛防台，是年复一年的硬仗，考验的是政治定力，也是纪律定力。这项关乎城市安全、百姓安全的“底线”性工作容不得任何闪失，必须靠铁的担当、铁的作风、铁的执行，落细落实各项防御举措，把问题想深一层，把困难估足一分，真正将风险消除在成灾之前。

大战大考当前，每一位市民都是自身安全的第一责任人。主动避险、积极配合，既是对个人生命安全负责，也是对城市防台全局的尽责。只有人人弦不松、步步往前赶，才能交出高质量发展和高水平安全良性互动的高分答卷。

来 源：温州日报

原标题： 温州密集调度部署，众志成城迎战台风“巴威”

以万全之策应对万一可能

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com