浙江发布、温州发布 2026-07-11 18:30:19

7月11日下午5点，浙江省防指最新消息：“巴威”将于今天（11日）半夜前后正面登陆贯穿浙江省。

7月11日下午5点，浙江省防指最新消息：“巴威”将于今天（11日）半夜前后正面登陆贯穿浙江省。

今年第9号台风“巴威”已于今天11时减弱为台风级，15时其中心位于距离温州沿海约266公里的洋面上，即北纬26.8度、东经123.0度，中心附近最大风力13级（40米/秒），中心最低气压950百帕，七级风圈半径为480～500公里，十级风圈半径为280～350公里，十二级风圈半径为110～120公里。

受“巴威”影响，目前浙江沿海海面最大阵风已达10～13级局地14～15级，沿海地区8～11级局地12级，内陆局部8～10级，最大为温岭市一蒜岛46.7米/秒（15级）。浙江省东部出现中到大雨，沿海局部暴雨，个别单点大暴雨。据统计，10日20时至11日15时，面雨量市较大的有台州市32毫米、温州市29毫米、宁波市14毫米；县（市、区）较大的有乐清市48毫米、玉环市48毫米、温岭市39毫米。有99个乡镇(街道)累计雨量超过50毫米，单站最大为宁海县深甽镇望海岗106毫米。

预计“巴威”将以每小时20～30公里的速度向西北方向移动，强度变化不大，最大可能今天半夜前后在洞头至温岭一带沿海登陆（台风级，12～13级，33～38米/秒），登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱，12日下午移出浙江省进入安徽境内。

东海海域，今天夜里到明天白天东海中南部海域阵风13～15级，台风中心经过附近海域14～16级；东海北部海域10～13级。明天夜里东海海域阵风减弱至9～11级。

沿海海面，今天夜里到明天白天浙中南沿海海面阵风11～14级局部15～16级；浙北沿海海面及杭州湾水面阵风10～13级。明天夜里浙江沿海海面阵风减弱至9～11级。

内陆地区，今天夜里到明天白天阵风8～11级局部12级，其中高山区和沿海地区局部13～15级；明天夜里阵风减弱至7～9级。

强降雨集中时段在今天至后天（13日）白天。今天沿海和浙中南地区暴雨大暴雨，温台丽及宁波南部等地局部特大暴雨。明天浙西地区大雨暴雨，部分大暴雨，局地特大暴雨；沿海地区局部暴雨,个别大暴雨。后天白天浙西地区部分大到暴雨，个别大暴雨。

11日20时至13日20时累计雨量，温州、台州、丽水、金华、宁波西部南部等地部分150～250毫米, 局部300～400毫米,温台地区单点可达800毫米以上，衢州、杭州西部南部100～180毫米，局部180～250毫米，单点可达300毫米以上。最大小时雨强可达80～100毫米；其它地区30～80毫米。

未来24小时，温台丽、金华、杭州西部和南部、衢州有强风暴雨，台风致灾风险高，其中，温岭、黄岩、椒江、玉环、路桥、乐清、青田、缙云、磐安、开化、淳安、临安、建德等38个县（市、区）有台风灾害极高风险。

省防指提醒，“巴威”强度强、范围大，正面登陆贯穿浙江省，风雨并重，致灾风险高，需防范强风暴雨天气对城市运行、交通运输和沿海养殖的影响，谨防强降雨可能引发的山洪、地质灾害、城乡积涝、中小河流洪水、农田渍涝等次生灾害。请各地密切关注属地气象部门发布的最新台风预报预警信息，做好防台风各项措施。

来 源：浙江发布、温州发布

原标题： 台风“巴威”最大可能今天半夜前后在洞头至温岭一带沿海登陆

本文转自：温州新闻网 66wz.com