温州提升水旱灾害防御(防台)应急响应至Ⅲ级
温州新闻网 2026-07-09 22:33:00
温州网7月9日讯（记者 杨丽）根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于7月9日21时起将水旱灾害防御(防台)应急响应提升至Ⅲ级。
今年第9号台风“巴威”(超强台风级)今天17时中心位于温州东南方向约1330公里的洋面上，预计将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，11日白天登陆或擦过台湾岛北部沿海，11日晚上在福建福清至浙江温岭一带沿海登陆。受其影响，10日夜里我市大雨到暴雨，11日暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，12日大雨到暴雨。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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