温度新闻 2026-07-11 22:50:42

门外狂风暴雨肆虐，但乐清市南塘镇鲤鱼山避灾安置点内却暖意融融、温情满满。为安抚转移群众情绪、做好防汛避灾保障工作，工作人员提前采购面粉、猪肉、新鲜蔬菜等食材，与在此避险的群众一同包饺子、共进暖心晚餐。

温州网讯 今天（7月11日），门外狂风暴雨肆虐，但乐清市南塘镇鲤鱼山避灾安置点内却暖意融融、温情满满。为安抚转移群众情绪、做好防汛避灾保障工作，工作人员提前采购面粉、猪肉、新鲜蔬菜等食材，与在此避险的群众一同包饺子、共进暖心晚餐。

避灾安置点内，面皮与馅料的鲜香萦绕满屋，大家围坐一堂，一边巧手包饺子，一边闲话家常，现场氛围温馨祥和、暖意融融。党员干部们有人擀皮、有人包馅、有人整理摆盘，暂住的群众也纷纷主动参与，娴熟的手法、爽朗的笑声此起彼伏，驱散了台风带来的压抑与不安。据了解，该避灾安置点共接纳79名避险群众，他们租住于鲤鱼山村，大部分是来自重庆、云南、江西、湖北等地的外来务工人员，在台风来临前被统一安全转移至此。

“饺子象征着团圆，这样的安排让我们感觉像在家一样。”人群中一声质朴的话语，道出了所有安置人员的心声。一顿热气腾腾的饺子宴，不仅填满了大家的胃，更温暖了所有人的心，让身处风雨中的异乡群众感受到了实实在在的慰藉。

“防台风，既要守住‘安全底线’，更要暖好‘群众心田’。”南塘镇鲤鱼山村驻村干部张晋晓表示，为切实让转移群众住得安心、过得舒心，南塘镇提前制定细化安置保障方案，在各个避灾安置点安排专人值守，常态化做好物资补给、诉求响应、贴心服务等各项工作，以精细化、有温度的服务筑牢防汛避险的民生防线。

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原标题： 外狂风骤雨，屋内饺子飘香！乐清南塘镇避灾点暖心举措温暖群众心田

记者 程源 乐清融媒记者 陈青

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