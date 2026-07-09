温州各地严阵以待，全力防台
温州网讯 随着第9号超强台风“巴威”持续逼近，温州各地已全面进入防台临战状态。昨天上午7时，温州市正式启动水上防台Ⅲ级应急响应。
海上防线：船归港、人上岸、水域安
海上防台是重中之重。截至昨天16时，我市2401艘海洋渔船中，目前在外渔船3艘（为北上去辽宁瓦房店市保养的3艘瑞安籍加工船，2艘已进入渤海湾，1艘位于山东海域距离渤海湾180海里，均在此次台风影响范围外相对安全水域）；港内渔船2398艘，其中，停靠温州市内2019艘、省内市外28艘（台州11艘、宁波1艘、舟山16艘）、省外351艘（均在福建沙埕港）。此外，应撤离养殖船15艘，已全部撤离；应转移海上养殖人员456人，已转移316人。
各县（市、区）海上防御同步推进。瑞安市625艘渔船正有序回港避风，当地还开启东山下埠水闸，引导中小型渔船进入内港躲避风浪。浙江省海洋与渔业执法总队瑞安市大队加大对飞云江流域巡逻力度，排查安全隐患。平阳县渔业执法部门实行24小时值班制度，依托数字监管平台实时掌握渔船动态，严防台风期间渔民私自登船。洞头区按台风正面登陆的最不利情况，落实船只归港、涉海人员转移及景区停运清客。
陆上排查：隐患早发现、早处置、早防范
山区防御紧盯小流域山洪和地质灾害风险，各地排查整治全面铺开。平阳县聚焦沿海低洼、地质灾害点、危旧房、海上养殖等八大重点领域，累计出动检查5104人次，排查点位5634处，74处隐患全部整改到位；16个乡镇全部配备应急无人机，对孤寡老人、残疾人等特殊群体落实党员一对一帮扶。龙港市建立市、社区、网格三级包保体系，组织千余人次排查风险点位1308处，完成整改749处。瓯海区聚焦小流域山洪、地质灾害、城乡内涝等风险区域，从严从细开展隐患排查整治。永嘉县立足“正面贯穿全县”的最坏打算，坚决果断转移危险区域群众。乐清市紧盯小流域山洪和地质灾害风险，预置排涝装备并加强低洼点巡查。龙湾区对船舶归港、山体边坡、低洼管网及高空设施展开地毯式排查。
城镇防御：防涝防风，保障民生
城镇方面重点做好防涝防风。各地加强低洼易涝点巡查和管网疏通，加固高空设施，确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。龙港市已建成105处规范化避灾安置场所，统筹储备防汛救灾物资10万余件，整合专业救援、社会力量及社区应急队伍2000余人。平阳县县乡两级储备防汛物资，可保障安置群众72小时基本生活所需。洞头区全面排查避灾安置场所和城市内涝风险区域，保障抢险抢修队伍全员在岗、随时待命。
来 源：温州都市报
记者 蔡挺
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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