温州都市报 2026-07-13 08:31:49

昨天，记者从温州市民政局获悉，从深山老巷到避灾安置点，从党员志愿者到专业救援队，我市多元社会力量闻“风”而动，以“硬核”举措和温情服务，全力守护群众生命财产安全。

温州网讯 昨天，记者从温州市民政局获悉，从深山老巷到避灾安置点，从党员志愿者到专业救援队，我市多元社会力量闻“风”而动，以“硬核”举措和温情服务，全力守护群众生命财产安全。

救援力量枕戈待旦，生死时速护平安。苍南县壹加壹应急救援中心600余名队员全员24小时在岗，覆盖全县18个乡镇。在霞关镇库下村，20余名志愿者挨家挨户敲门，搀扶行动不便老人，仅用2个多小时便安全转移200余名村民。瑞安市民安公益救援中心联合多支队伍，出动250人次，携带冲锋舟、水域救生套件等装备，巡逻排查25小时，整改隐患26处，转移群众215人。乐清翁心慈善义工队在巡逻中发现一名独居妇女被玻璃划伤，立即止血送医，化险为夷。

安置服务细致入微，一碗热饭暖人心。鹿城红日亭、三乐亭等慈善组织紧急投入12万余元，筹集物资近3000箱、八宝粥万斤，覆盖8个安置点，送出千余份热饭热汤，杨红慈善基金会调运洗漱用品、蚊帐等3980件。瓯海河头村将老年食堂辟为临时安置点，为104名群众免费供餐。文成珊溪镇党员组建“爱心送餐队”，按低盐低糖标准为独居老人上门送餐。龙湾巨木公益服务中心在安置点为群众免费理发、疏导情绪。

老城巾帼坚守一线，织密隐患排查网。洞头区1800多名“海霞妈妈”分赴6个乡镇，深入老城区排查隐患、拧固窗销、劝导老人转移，城中社区共转移233人，后街老房区几乎搬空。她们反复巡查，贴心叮嘱用药保暖，成为风雨中群众最信赖的“守护者”。

来 源：温州都市报

原标题： 多元社会力量投身防御台风一线 风雨中筑起“温暖防线”

记者 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com