苍南马站全链条立体化 织密防御“巴威”防护网
温州都市报 2026-07-09 09:51:09
温州网讯 面对“巴威”可能带来的大风、暴雨、山体滑坡、内涝等多重风险，苍南县马站镇转入临战状态，以全链条、立体化举措织密防汛防台防护网。
马站镇应急消防管理站负责人林龙庶介绍，全镇累计出动300余人次，排查点位260余处。工作人员逐一核查25处地质灾害点、9座山塘水库、多条河道及堤坝闸口，清理20公里河道沟渠淤泥杂物，畅通行洪排水通道；全覆盖摸排942户危旧房屋，累计完成隐患整改20处。同时精准摸排转移对象，提前明确转移路线、护送人员与安置点位，确保危险区域群众应转尽转、不落一人。
该镇全面前置应急力量与物资保障。整合民兵、党员志愿者组建50人镇级抢险队、24支村级应急小分队共240人，24小时全员备勤；提前调度挖掘机15台、铲车4台等大型机械定点待命。
来 源：温州都市报
原标题： 苍南马站全链条立体化 织密防御“巴威”防护网
记者 林吉祥
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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