温州晚报 2026-07-13 08:31:48

为帮助大家稳妥度过灾后恢复期，记者综合应急管理、疾控、供电、燃气等部门权威提示，整理出一份覆盖“回家——检查——用电——饮食——消杀——出行”全场景的处置指南。提醒市民务必把安全放在首位，科学避险，一步步回归正常生活。

温州网讯 台风过境后，风险并未随之消失。眼下，全市上下正加紧清淤排涝、抢修复产，但倒伏的树木、积水的街巷、受损的管网，以及潜伏的地质灾害隐患，依然威胁着日常安全。

为帮助大家稳妥度过灾后恢复期，记者综合应急管理、疾控、供电、燃气等部门权威提示，整理出一份覆盖“回家——检查——用电——饮食——消杀——出行”全场景的处置指南。提醒市民务必把安全放在首位，科学避险，一步步回归正常生活。

返家入户

先“排险”再进门

台风过后，不少市民急于回家清理财物，极易忽略墙体、水电致命隐患，踏入房屋前须完成安全检查。首先远观结构：站在楼外查看外墙、阳台、围墙、屋顶，如发现明显裂缝、地基下沉、梁柱变形或门窗歪斜，立即判定为危房，不得进入，迅速联系住建部门检测加固。见到垂落的电线、泡水的配电箱或倒伏的电杆，至少保持5米距离，第一时间拨打电力抢修热线。

确认外部无漏电后再开门，进门先拉下总电闸、关闭燃气总阀。若地面或墙面仍有积水，千万不要触碰任何插座、开关。待全屋排空积水、开窗通风至少24小时，墙体地面完全干爽后，再着手清洁消毒。

浸水家电设备

别急着通电试机

电器进水后，内部线路绝缘层已受损，贸然通电极易短路、漏电甚至起火爆炸。请按类别规范处理：

大型家电（冰箱、空调、洗衣机、热水器等）移到室外通风处自然晾干48小时以上，禁止用吹风机或明火烘烤；之后须由专业电工拆检线路、更换锈蚀零件，确认安全后方可使用。

燃气灶具和热水器管道、软管经水泡后，先擦拭晾干，通风半小时再尝试点火；若软管开裂或管路锈蚀，必须全套更换，老旧热水器建议直接换新。

电动自行车及锂电池车辆立即关闭电源，不启动、不充电，移至室外空旷处静置。如电池进水或外壳鼓包，直接报废，交由专业门店回收，严禁在楼道或室内存放充电，严防自燃。

饮食饮水

守住“安全品”红线

台风积水夹杂泥沙、病菌和污染物，饮水与食物安全是防病的关键。疾控部门提醒市民，优先喝瓶装纯净水。恢复供水后，先放掉管道内浑浊的存水，自来水必须煮沸五分钟以上再饮用。井水、露天积水、景观水严禁入口，更不能用污水清洗餐具和果蔬。

断电超过24小时的冰箱，内部生鲜、熟食一律丢弃。凡被雨水浸泡、外包装受潮或发霉的米面、零食、罐头，全部扔掉。淹死、病死的禽畜和鱼虾切勿食用，联系社区统一无害化深埋。雨后野生的蘑菇、野菜不采不食。餐具、厨具洗净后煮沸15分钟消毒。

清淤消杀

分步进行防护到位

台风过后，蚊虫易滋生，肠道传染病风险上升。须及时清理房前屋后、阳台、楼顶、地下室和绿化带中的淤泥污水。清理时请穿戴长袖衣裤、橡胶手套、防水胶鞋和口罩。皮肤一旦接触污水，马上用肥皂水彻底冲洗；若身上有伤口，绝不要涉水，以免引发皮炎、真菌感染或“烂脚病”等。一旦出现持续发热、腹痛呕吐、皮疹或腿脚肿痛，立即就医。

泡水车辆

科学处置再上路

车辆完全被水浸泡后，第一时间报保险公司并联系交警，拍摄全景和细节照片留作理赔依据。车内座椅、脚垫全部拆除，清洗消毒后充分晾干；全车电路系统必须经专业检修合格，方可重新上路。

警惕滞后地质灾害

和次生险情

台风停歇，不等于灾害结束。连续降雨后土壤极度松软，台风过后三天内仍是滑坡、塌方高发期，出行须小心。一旦发现地面开裂、泥土滑落或山体异响，立刻撤离并报告。

来 源：温州晚报

原标题： 台风过后风险并未消失 六大灾后处置指南须看好

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com