温州日报 2026-07-10 16:15:47

受第9号台风“巴威”影响，连日来，温州出入境边防检查站结合口岸实际，组织警力深入码头、执勤现场等重点区域开展防台防汛准备工作，全力保障台风影响期间口岸安全稳定。

温州网讯 受第9号台风“巴威”影响，连日来，温州出入境边防检查站结合口岸实际，组织警力深入码头、执勤现场等重点区域开展防台防汛准备工作，全力保障台风影响期间口岸安全稳定。

工作中，民警实地查看码头防台准备情况，了解码头作业调整、引桥封控、排水通道清理、临时物品固定等措施落实情况，提醒码头工人和相关作业人员密切关注台风动态，及时加固机械设备、清理易受强风影响的物品，严格落实强风暴雨期间安全防护要求，避免人员车辆涉险。针对台风期间国际航行船舶避风需求，温州边检站提前掌握外轮靠离泊计划变化，及时提示相关代理企业做好船舶避风、靠泊调整和安全管理等工作，配合口岸相关单位保障台风影响期间港区运行平稳有序。同时，民警对执勤船艇停靠加固、设备防护、通信联络、备勤物资储备等情况进行检查，确保相关勤务保障有序开展。

下一步，温州边检站将持续关注台风路径和风雨变化，加强口岸一线巡查检查，协同相关单位做好防台防汛工作，全力维护台风影响期间口岸通关秩序和安全稳定。

来 源：温州日报

原标题： 温州边检站扎实开展防台防汛准备工作

记者 刘伟 通讯员 张以成

本文转自：温州新闻网 66wz.com