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台风“巴威”逼近，瑞安农商行三万斤订单 帮助瓜农稳住收成

瑞安融媒 2026-07-10 18:40:00
台风“巴威”逼近，西瓜销售难，瑞安农商行三万斤订单，帮助瓜农稳住收成。

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原标题： 台风“巴威”逼近，瑞安农商行三万斤订单 帮助瓜农稳住收成

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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