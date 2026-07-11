龙湾：企业从容抗击“巴威”

温州日报 2026-07-11 21:49:32

工厂大门敞开，推拉门压紧捆在一侧……7月11日下午，记者走进龙湾的工业园区，这样的场景比比皆是。

温州网讯 工厂大门敞开，推拉门压紧捆在一侧……7月11日下午，记者走进龙湾的工业园区，这样的场景比比皆是。

“这样门的受力面积小，就不会被吹倒。”贝普医疗科技股份有限公司办公室主任牟雄辉是位“老抗台”了。他说，二十多年前的夏天，从湖北来到温州后，学会的第一个技能就是抗台。在牟雄辉的布置下，该公司地下车库的汽车全部被转移到了厂区后方的空旷处，园区内高挑的30多棵椰棕树都用四条粗绳牵引固定，值班人员3人一组定点巡逻大楼，近十人的预备队随时待命。

贝普医疗厂区内加固的树木。陈圆圆 摄

当天下午，贝普医疗厂区内共有600多名员工留在公司的宿舍楼内等待台风过境，楼下餐厅伙食供应与平时没有任何不同。打开厨房的冷库，瓜果、海鲜、肉类整齐码放。

雷亚电子拿出200台加足汽油的自产应急发电设备供有需要的单位取用。陈圆圆 摄

牟雄辉说，贝普医疗近期唯一的一次“囤货”是于7月10日下单3000斤购买附近果农因台风抢收而滞销的西瓜。“作为龙湾土生土长的企业，我们希望在做好自家事情的同时，也能以身作则带动更多企业参与到社区共建之中。”

记者从永兴街道了解到，7月10日，在贝普医疗、良固阀门等辖区企业的带动下，果农当天就卖出了13000斤的瓜果。

“巴威”带来的风雨随着时间的推进愈加肆虐，但人与人之间的真情传递却越来越凝练。

初旭食品、永兴商会等纷纷赶赴安置点、避灾点，为安置群众、工作人员送上饮用水、方便食品等。当地的电力设备制造企业浙江雷亚电子有限公司还专门拿出了200台加足汽油的自产应急发电设备，供有需要的单位取用。

雷亚电子工作人员演示使用教程。陈圆圆 摄

雷亚电子该项公益项目的负责人洪振告诉记者，该公司的产品主要通过亚马逊平台在美国销售，近几年在美国的数次飓风灾难中都是大显身手，被很多用户点赞为“救命的家伙”。此次“巴威”来袭，公司想到其在恢复电力方面的便捷效能，于是快速推出了此次公益活动。

截至7月11日下午，该公司已送出发电设备数十台。就在记者采访的现场，龙湾永强供电公司的运输车辆进到厂区，调度了十余台设备。“其实我们已经有一批发电设备，但为了确保每个街道和避灾点都有备用电源所以要多找一些，这样才能有备无患确保万无一失。”供电公司工作人员沈民君说。

洪振也很赞同这种态度，他说美国飓风多发的加州地区地广人稀，发电机往往成为“救命的家伙”，而在基础设施完备、抗台人员众志成城的温州，发电机更多是有备无患的一份安心。

但就是为了这一份安心，他转头交代公司的相关人员，将发电机的交付交接工作一直延续到当天夜里台风登陆前几个小时。

来 源：温州日报

原标题： 企业从容抗击“巴威”

记者 李显 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com