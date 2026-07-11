温州日报 2026-07-11 20:10:20

台风“巴威”来势汹汹，而风雨侵袭之际，网络谣言也混杂在消息里，四处传播。近日，我市公安机关已对多名散布谣言者依法处理。

温州网讯 小区车库被水淹没了？超市里抢物资打起来了？单位抗台加班还要收过夜费？这些都是谣言！台风“巴威”来势汹汹，而风雨侵袭之际，网络谣言也混杂在消息里，四处传播。近日，我市公安机关已对多名散布谣言者依法处理。

谣言一：小区车库被水淹没

7月11日，抖音网民刘某某发布视频，内容显示某小区车库被水淹没，并配文“台风来了兄弟们。在温州的我抗台去哪里”。

经核查，相关视频为往年台风视频，刘某某称在刷抖音时看到相关视频，遂转发并添加上述内容。

现属地公安已对其进行依法处理。

谣言二：超市因抢购物资发生冲突

7月11日，抖音网民张某某发布视频，内容显示一家零食店内几名顾客发生肢体冲突，并配文“苍南人民抗台是认真的，台风没来，东西都抢打起来了”。

经核查，视频事发地并非苍南，且实际情况为此前某零食店内两名群众因琐事发生纠纷，而非张某某配文所描述内容。

现属地公安已对其进行依法处理。

谣言三：台风期间某公司不让员工回家

7月9日，网上流传一张微信群聊截图，内容显示温州某公司发布紧急通知：称因台风要求同事下班不能回家，还要收取100元过夜费。经核查，系永嘉网民黄某某在闲聊群内编造所谓紧急通知后，网民林某某整理相关内容要求群成员发布至抖音。

7月10日，属地公安联合网信部门已对涉事网民进行依法处理。

警方提醒，网络不是“法外之地”，对于发布传播虚假信息造成不良社会影响的，公安机关将依法依规予以严肃查处。目前，台风暴雨天信息繁杂，建议市民以官方发布的权威信息为准，不造谣、不信谣、不传谣。

来 源：温州日报

原标题： 这些涉及台风“巴威”的谣言，一个都别信！

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com