温州日报 2026-07-10 09:26:37

针对全市电力孤岛防台薄弱环节，国网温州供电公司对易受台风影响的电力孤岛严格落实“一岛一策”差异化防台值守部署，精准筑牢偏远区域电力应急防线。

温州网讯 9号台风“巴威”风力强、影响范围广，防汛防台形势严峻。为全方位做实应急抢险前置保障工作，昨日，国网温州供电公司迅速统筹调配各类人力、物资资源，全面进入实战化防台备战状态。针对全市电力孤岛防台薄弱环节，该公司对易受台风影响的电力孤岛严格落实“一岛一策”差异化防台值守部署，精准筑牢偏远区域电力应急防线。

针对瑞安北麂岛、北龙岛、平阳南麂岛、洞头鹿西岛、乐清西门岛、苍南莒溪镇等6处重点孤岛，该公司提前进驻运维人员46名，配齐配强抢险保障资源，累计配置49类、共计6671件电力抢险物资，储备10千伏绝缘导线3800米、4平方毫米护套线1000米等核心主材，同步部署应急发电机19台、应急发电车1辆，导线、金具、开关、安全工器具等各类抢修物资品类齐全、储备充足，可全面支撑台风期间孤岛应急抢修和持续保电作业。

为系统化、全链条筑牢防台安全屏障，国网温州供电公司细化落实各项防汛防台防控举措。全域116支共1513名配网抢修人员、10支应急基干队伍已全员在岗、随时待命。

依托“拉网式、全覆盖”的排查标准，公司联动输电、变电、配网多专业协同发力，创新采用无人机航拍、远程视频监控、现场人工巡检相结合的立体化排查模式，对全域核心、重要电力设施开展隐患筛查。重点开展全域变电站防台专项特巡，累计出动特巡人员426人次、车辆147车次，完成变电站特巡250座次。输电班组重点排查沿海线路通道，第一时间完成7处地线异物等临时隐患即时处置。

聚焦民生用户、重点单位用电保障，工作人员上门排查医院、应急指挥中心、避灾安置点等295户重点用户用电隐患，针对低洼小区、地下专变配电室建立物业联动应急机制，同步完成充电站、分布式光伏现场加固核查。依托短信、微信、温电小邻等渠道推送7万余条安全用电提醒。

同时，配网队伍集中清理线路周边树木毛竹六千余棵，新增防风拉线强化杆塔抗风能力，低洼地下站房实现全覆盖摸排，各类现场隐患闭环处置稳步推进。同步完成应急仓库物资盘点，储备3万余只自膨胀沙袋、200余台应急发电机及各类线路抢修耗材，照明车、排水车等专业应急装备随时可调运。

来 源：温州日报

原标题： 温州电力严防台风“巴威” “一岛一策”守护海岛用电安全

记者 林迎颖 通讯员 夏杨晨昱

本文转自：温州新闻网 66wz.com