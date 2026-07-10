温州电力严防台风“巴威” “一岛一策”守护海岛用电安全
温州网讯 9号台风“巴威”风力强、影响范围广，防汛防台形势严峻。为全方位做实应急抢险前置保障工作，昨日，国网温州供电公司迅速统筹调配各类人力、物资资源，全面进入实战化防台备战状态。针对全市电力孤岛防台薄弱环节，该公司对易受台风影响的电力孤岛严格落实“一岛一策”差异化防台值守部署，精准筑牢偏远区域电力应急防线。
针对瑞安北麂岛、北龙岛、平阳南麂岛、洞头鹿西岛、乐清西门岛、苍南莒溪镇等6处重点孤岛，该公司提前进驻运维人员46名，配齐配强抢险保障资源，累计配置49类、共计6671件电力抢险物资，储备10千伏绝缘导线3800米、4平方毫米护套线1000米等核心主材，同步部署应急发电机19台、应急发电车1辆，导线、金具、开关、安全工器具等各类抢修物资品类齐全、储备充足，可全面支撑台风期间孤岛应急抢修和持续保电作业。
为系统化、全链条筑牢防台安全屏障，国网温州供电公司细化落实各项防汛防台防控举措。全域116支共1513名配网抢修人员、10支应急基干队伍已全员在岗、随时待命。
依托“拉网式、全覆盖”的排查标准，公司联动输电、变电、配网多专业协同发力，创新采用无人机航拍、远程视频监控、现场人工巡检相结合的立体化排查模式，对全域核心、重要电力设施开展隐患筛查。重点开展全域变电站防台专项特巡，累计出动特巡人员426人次、车辆147车次，完成变电站特巡250座次。输电班组重点排查沿海线路通道，第一时间完成7处地线异物等临时隐患即时处置。
聚焦民生用户、重点单位用电保障，工作人员上门排查医院、应急指挥中心、避灾安置点等295户重点用户用电隐患，针对低洼小区、地下专变配电室建立物业联动应急机制，同步完成充电站、分布式光伏现场加固核查。依托短信、微信、温电小邻等渠道推送7万余条安全用电提醒。
同时，配网队伍集中清理线路周边树木毛竹六千余棵，新增防风拉线强化杆塔抗风能力，低洼地下站房实现全覆盖摸排，各类现场隐患闭环处置稳步推进。同步完成应急仓库物资盘点，储备3万余只自膨胀沙袋、200余台应急发电机及各类线路抢修耗材，照明车、排水车等专业应急装备随时可调运。
来 源：温州日报
记者 林迎颖 通讯员 夏杨晨昱
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
人员转移 隐患排查 温州高标准严要求落实各项防御措施社会07-09
-
无人机精准抛投、舟艇协同作战……水域救援实战演练社会07-09
-
超强台风“巴威”进入48小时警戒线！泽雅水库上午10时起泄洪社会07-09
-
农事24小时服务粮库腾空仓容 瑞安多方合力抢收早稻4万吨社会07-09
-
泰顺：筱村镇抢收15万余斤高山杨梅社会07-09
-
日均排水70万立方米，永嘉金溪水库以发电排水腾库容社会07-09
-
邻呼我帮！瓯海新桥街道金蟾社区探路互助养老社会07-09
-
瑞安：空仓等粮 通宵作业社会07-09
-
汪海洋：15年巧解“题海”化民忧社会07-09
-
郭涛：“小板凳警官”的“三本账”社会07-09