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洞头：防御台风“巴威” 无人机+广播+大喇叭齐上阵

洞头融媒 2026-07-10 18:44:01
防御台风“巴威”，无人机+广播+大喇叭齐上阵，洞头立体预警守护人民群众安全。

防御台风“巴威”，无人机+广播+大喇叭齐上阵，洞头立体预警守护人民群众安全。

来　源：洞头融媒

原标题： 洞头：防御台风“巴威” ，无人机+广播+大喇叭齐上阵

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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