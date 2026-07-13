温州日报 2026-07-13 07:57:39

昨天，市委副书记、市长张文杰赴乐清市督导台风后续处置工作。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰赴乐清市督导台风后续处置工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委省政府部署要求，毫不松懈、慎终如始，保持思想不松、力度不减、标准不降，扎实做好防汛防台“后半篇文章”，彻底打赢防御台风“巴威”这场大仗硬仗。

在清江镇万隆一路，张文杰认真检查地质灾害防范情况，强调要始终绷紧安全这根弦，持续开展风险隐患排查整治，严防滑坡、落石等次生衍生灾害。在方江屿村，张文杰实地察看农田受灾情况，强调要密切关注江河水位变化，精准研判、科学调度，常态化巡检机组设备运行状态，坚决防范江水倒灌和内涝积水。

随后，张文杰来到乐清沃尔玛超市，详细了解生活物资和日常用品保供情况。他强调，要全力做好物资储备、货源调配、质量管理等工作，确保库存充足、供应及时、保障到位，全方位满足市民日常生活需求。

督导中，张文杰向奋战在防汛防台一线的基层干部和抢险抢修人员表示慰问，并强调，台风过境不等于风险解除。要加力查风险清隐患，对低洼易涝点、危旧房屋、地质灾害隐患点等关键部位进行拉网式排查，加快修复受损道路、电力、通信等基础设施，最大限度把台风造成的影响降到最低。要坚持以预警预报为令，根据天气变化和响应等级，统筹做好转移人员安全返回、企业复工复产等各项工作，有序恢复正常生产生活秩序。要发扬连续作战精神，压紧压实责任链条，强化条块协同联动，确保防汛防台攻坚战胜利收官。

副市长陈宽参加督导。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰赴乐清督导台风后续处置工作 毫不松懈 慎终如始

记者 缪眎眎

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