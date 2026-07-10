居家防台下好“先手棋”：事前充分准备 事中闭门避险 事后安全为先

温州日报 2026-07-10 08:46:01

以往防台经验表明，在台风登陆前的“黄金窗口期”，与其瑟瑟发抖不如提前行动，隐患排查、物资储备、过境避险、灾后自救，居家防台每一步都要下好“先手棋”。

温州网讯 浙江要迎战台风“巴威”，市民居家防台需做好哪些防范？以往防台经验表明，在台风登陆前的“黄金窗口期”，与其瑟瑟发抖不如提前行动，隐患排查、物资储备、过境避险、灾后自救，居家防台每一步都要下好“先手棋”。

“先手棋”第一招：隐患排查

都说今年9号台风“巴威”从出生就注定是个狠角色。从当前台风的强度与路径来看，“巴威”威力巨大，可能对房屋等设施造成严重破坏。因此温州市民别等，也别拿前几年“台风都拐弯”当护身符，因为每一次的侥幸都很可能变成惨痛的教训。

作为普通市民，抓紧台风登陆前的“黄金窗口期”排查隐患非常有必要。市民居家防台首先要加固门窗、疏通雨水管，检查家里各种管线，清理高空隐患，杜绝高空坠物伤人。据了解，17级狂风足以将花盆、置物架吹落，形成致命的高空坠物，所以居民要提前把阳台、窗台、露台、连廊摆放的花盆、绿植、拖把、晾晒架、塑料收纳箱全部移入室内封闭区域；外墙悬挂的遮阳棚、雨篷、广告横幅，能拆除的提前拆除，无法拆除的用绳索多重加固捆扎。

居住在一楼、临河、地下车库上方的住户，还要提前备好沙袋、挡水板，堆放在入户门口；家住顶楼的居民要检查屋面排水管道，堵塞管道及时疏通，避免雨水渗入天花板造成漏水、吊顶坍塌。

“先手棋”第二招：物资储备

防台，我们不打无准备之仗，台风真正的“杀手锏”除了风，还有雨。从当前气象预报来看，超强台风“巴威”范围广、水汽足，携带大量水汽，哪怕它不在温州登陆，携带的暴雨未来几天也会影响市民日常生活。

被困家中，最愁什么？当然是物资储备不足。眼下虽然还是晴空万里，但是对有丰富防台经验的温州人来讲，抓紧配齐3至5天用量的应急物资迫在眉睫。具体来讲，为了应对停水停电突发状况，居民家中要提前准备干净的饮用水和方便保存的食品。

饮用水的量可以按照每人每日2升标准储备，家中水桶、脸盆全部接满清水。食品可以储备无需加热的饼干、罐头、面包、方便面等速食食品，也可以适量增加牛肉干、卤味、咸鸭蛋等。婴幼儿的奶粉、辅食，老年人的特殊食品等，市民按实际需求储备。急救药品和医疗用具等也要提前准备。医药箱应配齐创可贴、消毒药水、感冒药、肠胃药，家中有慢性病患者、老人、婴幼儿的，备足常备药物。

物资储备中还要提前准备好照明设施，如强光手电筒、备用电池、防水应急灯，不建议大量使用明火蜡烛，防止大风引发火灾。手机、充电宝、平板电脑全部充满电，留存社区、物业、应急救援的联系电话，遇险情可快速求助。

“先手棋”第三招：过境避险

台风登陆前后，最重要的一点就是非必要不外出，但居家避险也要做好转移的准备。

台风登陆时如果风力很强，拔掉非必要电器的插头，只保留冰箱基础供电；若家中出现积水，应第一时间切断全屋总电源，禁止赤脚踩踏积水，严防触电事故。如果离家避险或风雨加剧，应关闭燃气总阀门，防止管道被风雨冲击破损引发燃气泄漏。有地下室、储藏间的住户，应及时转移内部物资，时刻关注积水水位，积水快速上涨时果断撤离，切勿贪恋财物延误转移时机。

台风风雨最强时段，居家避险要牢记的安全准则是：全程紧闭门窗，不随意开窗通风。短暂风停并非台风结束，大概率是台风眼过境，半小时内狂风暴雨会再度来袭，此时绝不能下楼、出门观浪、拍摄风雨。全家尽量集中在房屋内侧的安全区域，老人、孩童、行动不便者应全程有人陪同。收到政府、社区的转移通知时，应迅速携带应急物资前往临时安置点，不滞留危险房屋。

“先手棋”第四招：灾后重建

台风过境后，不要以为风平浪静就是灾害过去。风雨减弱后，也不能立刻放松警惕，应做好灾后居家自查再恢复正常生活。

农村自建房的居民出门应先查看外墙、屋顶有无开裂、脱落，室外电线是否断裂垂落，遇到裸露电线切勿触碰，应立即拨打电力抢修电话。及时清理室内积水，开窗除湿，积水浸泡过的食物应直接丢弃，防止肠道传染病滋生。

城市居民家中受潮后，可以用除湿机、风扇、空调的除湿模式，所有被积水浸泡、冰箱断电超4小时的食材应全部扔掉，不可食用。清理阳台、花盆、垃圾桶内的所有积水，喷洒驱蚊、灭蚊药剂。下水道、地漏、卫生间角落、积水死角，消杀后应静置30分钟再用清水擦净。冰箱、洗衣机、空调、电视、热水器泡水后，不要插电试机，否则极易短路起火或触电。

最后再提醒一下，清理积水要戴橡胶手套、穿雨靴，皮肤不要直接接触污水，以免接触病菌和寄生虫。

总而言之，超强台风“巴威”环流广、风力猛、降雨持久，市民居家要做到事前充分准备、事中闭门避险、事后安全为先，全程听从官方预警，配合社区做好安全防范。

记住，台风不等人，但我们可以先行动。

来 源：温州日报

原标题： 事前充分准备 事中闭门避险 事后安全为先

居家防台下好“先手棋”

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com