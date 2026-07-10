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台风“巴威”来袭，温州七旬阿婆上山赶羊被困悬崖，消防员成功将她救下

温度新闻 2026-07-10 19:59:22
台风“巴威”来袭，温州七旬阿婆上山赶羊回圈，不慎被困悬崖，还好消防员翻山越岭及时将她救回。

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