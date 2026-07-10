严阵以待！温州市区松台街道多措并举全力备战台风 “巴威”
温州日报 2026-07-10 15:11:07
7月10日，市区菱藕社区网格员排查及帮助社区老人转移阳台花盆等，排除安全隐患。
温州网讯 7月10日，市区菱藕社区网格员排查及帮助社区老人转移阳台花盆等，排除安全隐患。
随着今年第9号台风“巴威”临近，鹿城区松台街道安排辖区内网格员积极帮助社区居民防台。其中郭公山社区集中给大厦楼顶清理杂物；桂柑社区、半腰桥社区帮居民清理花盆及其他杂物。
来 源：温州日报
原标题： 严阵以待！市区松台街道多措并举全力备战台风 “巴威”
记者 蒋文广
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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