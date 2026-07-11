温度新闻 2026-07-11 20:08:02

7月11日清晨，台风“巴威”逼近，平阳麻步镇西岙村巡查员在例行巡查中，劝返了多名从安置点擅自返回家中的老人。

温州网讯 7月11日清晨，台风“巴威”逼近，平阳麻步镇西岙村巡查员在例行巡查中，劝返了多名从安置点擅自返回家中的老人。

这个地处低洼地带的小村，是历年平阳防御台风的重点区域。转移安置过程中，如何防止人员回流，成为基层干部面对的一道现实考题。

西岙中路87号，60岁的独居老人陈青华性子倔，村干部上门做了多次工作才说通他转移，可他一大早又悄悄跑了回来，躺在堂屋凉席上不肯走。“住了六十多年，哪年不刮台风？”面对老人的执拗，村党支部书记陈阳川蹲在凉席边，细说“巴威”路径与前几年那场大水的相似，又提起一个人在家万一停水停电无人照应。老人沉默片刻，最终起身拎包，跟着出了门。

类似的场景也出现在村民陈联则家中。67岁的陈联则和老伴前一晚已按“投亲靠友”方式转移，一早又赶了回来。“西岙村这地势，落大雨就满水，这次也怕泡水。”老人想把洗衣机搬上二楼。巡查员老林发现后，立即通知陈阳川。两人先帮老人把洗衣机和木桌抬上楼，再轻声劝道：“东西帮你们归置好了，放心了。台风还没过去，回亲戚家吧。”老两口搓搓手，点头由村干部护送离开。

自7月9日起，西岙村启动整村转移，10多名干部分组挨家挨户劝离。至10日晚，转移基本完成，58人安置在村部避灾点，7户失能老人送往卫生院照护。从当夜起，村里每隔一小时巡查一次，防止已转移人员回流。截至11日上午，巡查中共发现多起老人擅自返回情况，均被逐一耐心劝返。

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原标题： 耐心劝返，不让一人涉险！平阳麻步镇西岙村每小时巡查防止人员回流

记者 林春芹 平阳融媒记者 周兆奕

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