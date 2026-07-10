温州提升突发地质灾害应急响应为Ⅱ级

温州新闻网 2026-07-10 23:39:03

根据《温州市突发地质灾害应急预案》和市自然资源和规划局建议，市防指决定于7月10日23时起将突发地质灾害应急响应提升为Ⅱ级。

温州网7月10日讯（记者 诸葛之伊）根据《温州市突发地质灾害应急预案》和市自然资源和规划局建议，市防指决定于7月10日23时起将突发地质灾害应急响应提升为Ⅱ级。

受今年9号台风“巴威”影响，预计今天半夜起我市局部中到大雨，11-12日有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨，防汛防台形势严峻。

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