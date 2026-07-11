500余名党员干部跑赢风雨 瓯海泽雅西岸完成全村转移

温州日报 2026-07-11 20:41:49

7月11日，瓯海泽雅镇启动扩面转移，西岸村党支部书记周国青一早带着党员干部挨家挨户敲门劝导，争分夺秒落实全村转移任务。

温州网讯 “等下风雨来得很快，到时候想走都来不及！山上不安全，今天必须撤！”7月11日，瓯海泽雅镇启动扩面转移，西岸村党支部书记周国青一早带着党员干部挨家挨户敲门劝导，争分夺秒落实全村转移任务。

按照市防汛指挥部要求，危险区域人员应于10日完成首批转移，随着台风“巴威”步步逼近，瓯海区11日发布地质灾害红色预警，对地质灾害隐患点、危旧房、低洼地带及临山临溪住户进一步扩大排查范围，做到应转尽转。泽雅镇西岸片依山傍水、溪流纵横，历来是防汛防台的“前线”，也是此次人员转移的重点区域。

“这次台风看样子不小，水要是漫进来，真顶不住啊！”“阿婆，您儿子一会儿上来接您吗？”“大巴车已经在等了，大家伙儿一起到泽雅中学安置。”“您腿脚不便，救护车已经开上来了，我们直接送您去卫生院。”……周国青一边苦口婆心地劝说，一边细致地在笔记本上记录村民的去向——即便是投亲靠友的，也要写明具体去处，确保不漏一人。

“刚开始动员转移时，不少村民不理解，觉得自己住在村里很安全。经我们反复讲解这次台风的危害性，现在大家都理解了，也很支持我们的工作。”周国青告诉记者。记者在安置点现场看到，软垫、草席、被褥等物资已准备就绪。 当日，该村40余名集中安置人员乘坐大巴顺利抵达泽雅中学避灾安置点。

风雨欲来，人影未歇。据悉，面对台风“巴威”的威胁，泽雅镇500余名镇、村两级党员干部全员下沉，对39个村开展全覆盖排查，同时开展宣传、动员、转移工作，坚持应转尽转，确保在台风登陆前实现危险区域人员“零遗漏”。

来 源：温州日报

原标题： 500余名党员干部跑赢风雨，泽雅西岸完成全村转移

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com