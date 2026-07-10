温州日报 2026-07-10 19:55:51

7月10日，台风“巴威”步步逼近，尽管当天阳光依旧炽热，但空气中已弥漫着紧张的备战气息。面对滑坡、房屋积水及坍塌等陡增的风险，瓯海区泽雅镇迅速启动应急响应，一场与时间赛跑、为生命护航的“大转移”行动在群山之间展开。

温州网讯 7月10日，台风“巴威”步步逼近，尽管当天阳光依旧炽热，但空气中已弥漫着紧张的备战气息。面对滑坡、房屋积水及坍塌等陡增的风险，瓯海区泽雅镇迅速启动应急响应，一场与时间赛跑、为生命护航的“大转移”行动在群山之间展开。

一人一策

“移动监护室”护航20公里山路

“转移路程有20多公里，山路弯多坡陡，我们医护人员全程盯着老人的心率、血氧指标，司机特意把车速压得很慢，就怕颠簸刺激到老人的心脏。”泽雅镇中心卫生院副院长林毓贤向记者回忆了惊心动魄的护送过程。

当天，受台风影响，五凤垟社区古耸村92岁高龄独居老人林阿公成为最高风险转移对象。老人身患陈旧性脑梗、心功能不全，体内还植有心脏起搏器与冠脉支架，常年独居在紧邻山体的低洼老旧房屋内。险情面前，泽雅镇中心卫生院联合网格员第一时间锁定目标，为其量身制定了“一人一策”转运方案。

在医护人员的严密监护下，救护车在崎岖山路上平稳前行，最终将老人安全转移至卫生院。入院后，卫生院立即开通防汛就医绿色通道，安排专人24小时值守照料，定时监测病情、按时按量给药，确保老人在避灾期间得到妥善的医疗照护。

不漏一户

120进深山接“特需”老人

“周阿公，台风要来了，您住在这里很危险，请跟我们到镇卫生院暂住，生活用品都备齐，不用担心！”在麻芝川村石坦里，一辆120急救车停在村民家门口，将身患疾病、腿脚不便的老人妥善转移。

泽雅山上常住居民多为60周岁以上老人，其中不乏患有基础疾病、依赖呼吸机或长期卧床的特殊群体，无法自行转移。针对这一情况，泽雅镇联合镇中心卫生院开展重点人群摸排，量身制定“一人一策”转运方案。当天，通过医护救援转移的老人达10余位。

看着父母得到安全转移，村民林女士难掩激动：“很感动，我的高龄父母住在村里，这么贴心地用救护车安全转移下来，做子女的真是安心又暖心又。”

应急前置

35所避灾点全部就绪

为确保转移安置工作不落一户、不漏一人，泽雅镇全面开展了隐患点排查走访。截至当日下午5点，全镇35所避灾点安置场所已全部准备就绪，累计安全转移人员692人。

在应急救援力量部署上，泽雅镇配备了包括民兵、消防、海鹰队伍等3支共50人的应急队伍，各村也均建立了不少于10人的应急队伍。牛山消防救援站四级消防士朱鹏辉告诉记者，支队已调派专业救援力量，在易涝点、山洪地质灾害易发区等重要点位布置前置执勤力量，配合当地政府扎实做好突发警情应对准备工作。

来 源：温州日报

原标题： 医护干部逆行深山，泽雅为高龄重病老人抢通“生命通道”

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗 涂心茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com