温州都市报 2026-07-11 20:04:56

7月10日，温州市委宣传部组织公益电影放映走进全市21个避灾安置点，红色电影《战歌行》《渡江侦察记》、热门电影《镖人》《寻秦记》等轮番上映，在风雨交加的台风夜为转移群众撑起了一方温暖的“光影驿站”。

温州网讯 强台风“巴威”步步逼近，全市近89万转移群众在避灾安置点内安然度汛。7月10日，温州市委宣传部组织公益电影放映走进全市21个避灾安置点，红色电影《战歌行》《渡江侦察记》、热门电影《镖人》《寻秦记》等轮番上映，在风雨交加的台风夜为转移群众撑起了一方温暖的“光影驿站”。

走进温州国际会展中心2号楼5号馆，7200平方米的展厅已被改造成临时安置点，当天预计安置1500至1600人。馆内冷气充足，有免费茶水，最特别的是一块“电影区”——白色幕布拉起，一部部影片正在放映。

“怕宿舍不安全，工地负责人就组织大家来这里避险。”一位建筑工人说，他所在的工地有200多名工友来到会展中心。有的正聚精会神地盯着银幕，有的坐在凉席上一边喝茶一边观影。“这里条件很好，能看电影，心里踏实多了。”

安置现场暖意满满——三乐亭义工队免费提供伏茶、热水，鹿城区滨江街道卫生院派驻医护人员值守，社区工作人员、医生、保安各司其职。多方力量汇聚，让这个7200平方米的“临时影院”成了工人们安心的避风港。

在平阳海西镇万洋广场安置点，公益电影同样温暖着转移群众的心。银幕亮起的那一刻，原本因台风而紧张的气氛逐渐舒缓。从红色经典到热门大片，不同的影片满足着不同群众的喜好，让避险时光变得充实而有温度。

据统计，截至7月10日22时30分，全市共转移887801人。市委宣传部此次将公益电影送进21个避灾安置点，片单兼顾了不同年龄段和审美偏好——红色电影《战歌行》《渡江侦察记》唤起老一辈的记忆，热门电影《镖人》《寻秦记》则深受年轻务工人员喜爱。

有基层干部表示，安置点不仅要让群众“住得下”，更要“住得安”。电影是一种成本低、效果好的安抚方式，能让群众暂时忘却外界的风雨，在光影中获得安宁。

来 源：温州都市报

原标题： 台风天里的“光影驿站”！公益电影抚慰安置群众心

记者 叶锋 通讯员 胡城

本文转自：温州新闻网 66wz.com