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台风“巴威”来袭，安置点民警安抚初遇台风工友

平阳融媒、平阳公安 2026-07-11 19:58:54
台风“巴威”来袭，安置点民警安抚初遇台风工友：“有需要就找我们”

台风“巴威”来袭，安置点民警安抚初遇台风工友：“有需要就找我们”

来　源：平阳融媒、平阳公安

原标题： 台风“巴威”来袭，安置点民警安抚初遇台风工友

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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